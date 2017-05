Junge Buehne zeigt ein in seiner Schlichtheit grandioses Stück

"Ich glaube noch daran, dass ich Glück haben muss. Das ist der einzige Glaube, der mir geblieben ist. Und der Glaube versetzt Berge. Und ich werde den Kopf nicht hängen lassen": Evi Bräther als Elisabeth bei ihrem Schlussmonolog. − Fotos: Andreas Falkinger "Ich glaube noch daran, dass ich Glück haben muss. Das ist der einzige Glaube, der mir geblieben ist. Und der Glaube versetzt Berge. Und ich werde den Kopf nicht hängen lassen": Evi Bräther als Elisabeth bei ihrem Schlussmonolog. − Fotos: Andreas Falkinger



Die Hoffnung stirbt zuletzt nicht. Oder doch? Das muss der Zuschauer mit sich selbst ausmachen. Die Aufgabe gibt ihm Simon Meyer mit seiner Inszenierung von Ödön von Horváths "Glaube Liebe Hoffnung" mit auf den Weg. Der "kleine Totentanz in fünf Bildern" wirkt nach. Keine Überraschung, weil Horváths Stück in seiner Schlichtheit grandios ist. Und weil es die Junge Buehne exakt so auf die Postsaal-Bretter bringt. Beklemmend, in Nuancen komisch, optimistisch, pessimistisch, fatalistisch. Als Metapher fürs menschliche Dasein. Grandios.

Elisabeth ist die einzige Figur, die ohne Pathos bleibt, unsentimental, realistisch. Alle anderen suhlen sich in ihrem Selbstmitleid, schieben die Verantwortung für ihr Schicksal weg, sitzen aus. Echt ist nur Elisabeth. Genau das bringt Evi Bräther auf die Bühne – keine Wehleidigkeit, und das in der gebotenen Schamhaftigkeit. Sie klagt nicht, sie klagt an. Bräther gibt eine in ihrer Zerbrechlichkeit und Zerbrochenheit dennoch starke Elisabeth, ohne falschen Stolz. Der bleibt Dany Wröbel als Schutzpolizist Alfons Klostermeyer vorbehalten.



Überhaupt: Der Jungen Buehne ist wieder gelungen, alle Rollen ideal zu besetzen: Gottfried Putz als so tierlieben wie menschenhassenden Präparator, der Elisabeth durch eine Anzeige erst ins Verderben stürzt. Putz gibt sich blasiert, verletzt, einem etwaigen Schuldbewusstsein lässt er so viel Raum wie nötig und so wenig wie möglich. Putzi Ober lebt die Geschäftsfrau, die nach oben artig buckelt und opportun nach unten tritt.Dasselbe gilt natürlich für Meyer: Auch er glänzt in einer Doppelrolle. Prädikat: Unbedingt anschauen. Das Stück wird nochmal am Freitag, 12., und am Samstag, 13. Mai, jeweils um 20 Uhr im Postsaal aufgeführt.



