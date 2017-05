Eintritt ins kirchliche Erwachsenenleben

Symbolischer Akt für die Vergebung der Sünden: Zusammen mit Pfarrer Wolfram Hoffmann (rechts) warfen die zehn Konfirmanden ihre Beichtbriefe ins Feuer, das im Garten des Gemeindehauses loderte. − Foto: Hans-Eberhard Kühn Symbolischer Akt für die Vergebung der Sünden: Zusammen mit Pfarrer Wolfram Hoffmann (rechts) warfen die zehn Konfirmanden ihre Beichtbriefe ins Feuer, das im Garten des Gemeindehauses loderte. − Foto: Hans-Eberhard Kühn



Mit den zehn jungen Christen seiner Gruppe feierte Trostbergs evangelischer Pfarrer Wolfram Hoffmann am Sonntag das Konfirmationsfest. Ein Jahr lang hatten sich die sechs Mädchen und vier Buben im Alter von 13 und 14 Jahren unter seiner Regie an 14 Konfirmandentagen (jeweils ein halber Samstag) und in einer zweitägigen Freizeit mit ihrem christlichen Glauben auseinandergesetzt. Einige erfahrene Konfirmandenhelfer unterstützten Hoffmann tatkräftig bei dieser Vorbereitung.

Der Festtag begann bereits am Samstagabend mit der gemeinsamen Beichte und dem Heiligen Abendmahl. Nach dem gemeinsamen Glaubensbekenntnis, der Verlesung der zehn Gebote und dem Empfang des Abendmahls gingen die Konfirmanden, begleitet von Pfarrer Hoffmann und ihren Familien, in den Garten des Gemeindehauses, um dort ihre Beichtbriefe, die sie für sich aufgeschrieben hatten, zu verbrennen – ein symbolischer Akt des Glaubens für die Vergebung ihrer Sünden.

Die eigentliche Segenshandlung der Konfirmation wurde nach dem Beichtgottesdienst am Sonntag gefeiert. Damit bestätigten die Konfirmanden ihre Taufe, ihre Zugehörigkeit zum christlichen Glauben und zu ihrer Kirche, in der sie jetzt zum Abendmahl zugelassen sind, in das kirchliche Erwachsenenleben eintreten und selbst Taufpaten sein dürfen. Dieser feierliche Akt wurde eingeleitet durch den Einzug der Konfirmanden in die Kirche zusammen mit Pfarrer Hoffmann und den Kirchenvorständen. Irmi Disterer und ihre Rhythmusgruppe "Weizenkorn" empfingen sie musikalisch. Wolfgang Schneider begleitete den Gesang der Gemeinde souverän auf der Orgel. Pfarrer Wolfram Hoffmann segnete eine Konfirmanden und die Gemeinde. Grüße und Glückwünsche überbrachten Christine Falterer vom katholischen Pfarrverband Trostberg und Annelie Kaiser, Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes der Christuskirche.

Die zehn Konfirmanden sind: Tobias Haible, Romina Herbolzheimer, Elias Kaiser, Diana Lang, Viktoria Schneider, Celine Vogt, Ruben Vogel, Alexander Walter, Anastasia Weisky und Isabella Winkler. - ek