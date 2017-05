Neuer Maibaum für die "Waldschenke"

Ab dem kommenden Samstag wird wieder ein Maibaum im "Vorgarten" der "Waldschenke" stehen. Unser Foto stammt vom letzten Maibaumfest in der Schwarzau. Ab dem kommenden Samstag wird wieder ein Maibaum im "Vorgarten" der "Waldschenke" stehen. Unser Foto stammt vom letzten Maibaumfest in der Schwarzau.



Ein neuer Maibaum wird am Samstag, 13. Mai, an der Gaststätte "Waldschenke" in der Schwarzau aufgestellt. Nachdem der alte Baum aus versicherungstechnischen Gründen Ende 2016 entfernt werden musste, hat Walter Huber vom FC Waldschenke einen neuen gestiftet. Als dieser dann zugeschnitten und grob vorbereitet war, wurde er von Dieben gestohlen.

Diese bringen den Baum am Samstag gegen 13 Uhr zur Waldschenke, wo sie dann schon von den FCW-lern und den Baumburger Böllerschützen erwartet werden, um über die Auslöse zu verhandeln. Die Gastgeber werden sich aber gewiss mit den Dieben einigen, so dass der Baum dann gemeinsam in die Senkrechte gebracht werden kann. Zur Unterhaltung spielt die Stadtkapelle Trostberg. In den Pausen zeigen die Nachwuchstrachtler aus Altenmarkt ihr Können.

Die Brauchtumsveranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Die Mitglieder des FC Waldschenke und die Wirtsleute Anni und Ernst freuen sich auf viele Besucher bei diesem sicher feuchtfröhlichen Fest. − red