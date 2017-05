Sengl stellt klar: Für Aubergtunnel – gegen Umfahrung

War bei dem großen Andrang in ihrem Regionalbüro am Samstag bestens gelaunt: Gisela Sengl (rechts), hier mit MdL Katharina Schulze, die die Festansprache hielt. − Foto: kk War bei dem großen Andrang in ihrem Regionalbüro am Samstag bestens gelaunt: Gisela Sengl (rechts), hier mit MdL Katharina Schulze, die die Festansprache hielt. − Foto: kk



Großer Tag für Gisela Sengl in Traunstein. Den 2. Geburtstag ihres Regionalbüros in der Ludwigstraße feierte die Landtagsabgeordnete der Grünen am Samstag mit einem politischen, künstlerischen und kulinarischen Programm und war mit der Resonanz vollauf zufrieden. Sie wolle in einer Gesellschaft leben, in der man seine Meinung sagen darf, in der man diskutieren kann und respektvoll miteinander umgeht.

Sengl sagte das auch in Richtung ihrer Kritiker in den eigenen Reihen, die nicht verstanden hatten, dass sie kürzlich beim Spatenstich des Aubergtunnels in Altenmarkt anwesend war (wir berichteten). "Es hat so ausgesehen, als wäre ich, so wie die gesamte CSU, für jedes Bauvorhaben. Mir tut das sehr leid, dass das so falsch rübergekommen ist", stellte die Grünen-Abgeordnete klar. "Ich bin für den Tunnel, weil die Altenmarkter Bürger eine Entlastung brauchen. Sie tun mir leid. Am Schneeweiseck ist die Verkehrssituation katastrophal", ergänzte Sengl. Man müsse unterscheiden zwischen dem Tunnel und dem folgenden zweiten Bauabschnitt der Umgehungsstraße, den sie persönlich und die heimischen Grünen ablehnen. Der Tunnel sei jedoch sinnvoll, weil er wenig Fläche verbrauche und nach Schätzungen etwa ein Drittel des Verkehrs wegnimmt. Der Bund Naturschutz sehe das genauso.

Auch beim Tag der offenen Tür der Heimatzeitung am Samstag am Waltershamer Feld in Trostberg hat Gisela Sengl ihre Position zum Aubergtunnel klargestellt. Ein Video können Sie sich auf www.heimatzeitung.de anschauen.

