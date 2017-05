Gerichtsverhandlung: Wer war Schuld am tödlichen Motorradunfall?

Ein Bild des Schreckens bot sich allen Beteiligten nach dem Horrorcrash am 21. August nahe Taufkirchen. − Foto: FDL/BeMi Ein Bild des Schreckens bot sich allen Beteiligten nach dem Horrorcrash am 21. August nahe Taufkirchen. − Foto: FDL/BeMi



Es war einer der schlimmsten Unfälle in der Region in den letzten Jahren: Er passierte am 21. August 2015 auf der Staatsstraße 2091 bei Taufkirchen an der Landkreisgrenze Mühldorf/Traunstein. An jenem Freitagabend war eine Gruppe Motorradfahrer unterwegs Richtung Peterskirchen. Im hinteren Bereich der Gruppe fuhr ein 18-jähriger Auszubildender mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin. Plötzlich kam der Gruppe ein weiteres Motorrad entgegen. Der 57-jährige Fahrer der Maschine prallte in der Fahrbahnmitte frontal mit dem 18-Jährigen und seiner Beifahrerin zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 57-Jährige schwer verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 18-jährige Fahrer und seine Begleiterin wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in die Klinik gebracht. Doch für den Auszubildenden kam jede Hilfe zu spät. Der junge Mann erlag am Tag darauf im Krankenhaus Traunstein seinen schweren Verletzungen.

Vor dem Landgericht Traunstein ging es am Montag um Schadenersatz und Schmerzensgeldforderungen. Die Beifahrerin des verunglückten 18-Jährigen sagte ebenso aus wie zwei Ersthelferinnen, dazu ein Polizist aus Waldkraiburg. Weitere Zeugen kamen aus der fünfköpfigen Gruppe. Die Verhandlung wurde am frühen Nachmittag von der Vorsitzenden Richterin vertagt. Fortsetzungstermin ist der 17. Juli.