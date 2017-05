Drei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf A8

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Bei einem Auffahrunfall auf der A8 sind am späten Montagabend drei Personen schwer verletzt worden, darunter auch ein achtjähriger Junge. Gegen 22.15 Uhr fuhr eine 27-Jährige aus Traunstein mit einem Citroen Xsara Picasso auf der A 8 in Richtung München auf der linken Spur. Zwischen der Prienbrücke und der Anschlussstelle Frasdorf im Landkreis Rosenheim verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto. Sie schleuderte auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn. Auf Höhe der "sogenannten" Winterdienstspur zwischen der Aus- und Einfahrt Frasdorf prallte sie gegen einen dort parkenden polnischen Sattelzug. Der Pkw bohrte sich mit der Fahrerseite in das linke hintere Eck des Aufliegers. Die Fahrerin, ein 33-jähriger Bekannter aus dem Landkreis Traunstein auf dem Beifahrersitz, sowie der 8-jährige Sohn der Fahrerin, der hinter dem Fahrersitz saß, wurden schwer verletzt.

Die Eingeklemmten wurden von den FFW aus Frasdorf, Bernau und Prien befreit, von mehreren Notärzten und Rettungswagen versorgt und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Autobahn war in Richtung München total gesperrt. Es staute sich auf einer Länge von drei Kilometern. Gegen 23.00 Uhr konnte der linke Fahrstreifen und um 1.00 Uhr die Fahrbahn nach Reinigung durch die Autobahnmeisterei wieder komplett freigegeben werden. -red