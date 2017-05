Silphie: Eine Alternative zum Mais im Landkreis Traunstein?

Die Silphie könnte vielleicht eines Tages auch im Landkreis Traunstein eine Alternative zu Mais als Futter- und Energiepflanze werden. − Foto: dpa Die Silphie könnte vielleicht eines Tages auch im Landkreis Traunstein eine Alternative zu Mais als Futter- und Energiepflanze werden. − Foto: dpa



Die Silphie, zu Deutsch "Ausdauernde Becherpflanze" oder lateinisch "Silphium perfoliatum", könnte vielleicht eines Tages auch im Landkreis Traunstein eine Alternative zu Mais als Futter- und Energiepflanze werden. Im Kreisausschuss für Umweltfragen, Abfallwirtschaft und Energie stellte Reinhard Klett, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Altötting, die Staude aus der Gattung der Korbblütler, beheimatet in Nordamerika und Kanada, vor. Sein Verband hatte 2015 und ’16 mit drei Biogas-Landwirten ein von einer Stiftung gefördertes Pilotprojekt mit inzwischen zehn Hektar Silphie-Anbauflächen im Landkreis Altötting durchgeführt.

Der Ausschuss wird sich bei einer Exkursion am Mittwoch, 19. Juli, zu Silphie-Anbauflächen in Kirchweidach zusammen mit Interessierten, etwa vom Bauernverband, den Imkervereinen, dem Landwirtschaftsamt Traunstein und dem Landschaftspflegeverband, näher informieren. In der Diskussion kamen Bedenken auf, zum Beispiel hinsichtlich Ausbreitungstendenzen und Dominanz gegenüber heimischer Flora. Nach Details wollen die Ausschussmitglieder die betreffenden Bauern fragen. Der Landkreis wolle sich nicht in unternehmerische Entscheidungen einmischen, aber sich dem Thema unvoreingenommen nähern, betonte Landrat Siegfried Walch. − kd

