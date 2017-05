Platz für Hotels auf vier Rädern im Grünen

Trotz des nasskalten Wetters haben es sich schon einige Besucher mit ihren Reisemobilen gemütlich auf dem neuen Stellplatz in Trostberg eingerichtet. Südlich des Volksfestplatzes wurden acht Stellplätze mit moderner Infrastruktur installiert. Die Reisenden feierten zusammen mit Bürgermeister Karl Schleid (Zweiter von links) und Vertretern der Stadt die offizielle Eröffnung des Platzes. −Foto: Lucia Frei Trotz des nasskalten Wetters haben es sich schon einige Besucher mit ihren Reisemobilen gemütlich auf dem neuen Stellplatz in Trostberg eingerichtet. Südlich des Volksfestplatzes wurden acht Stellplätze mit moderner Infrastruktur installiert. Die Reisenden feierten zusammen mit Bürgermeister Karl Schleid (Zweiter von links) und Vertretern der Stadt die offizielle Eröffnung des Platzes. −Foto: Lucia Frei



Immer wieder mal ist der Volksfestplatz in Trostberg Treffpunkt für Gäste, die ihr eigenes Hotel – ein Reisemobil – dabei haben. "Bisher war das eher provisorisch", sagen Renate Wolferstetter und Walter Kahl, die 2014 mit noch anderen passionierten Campern ein Ducato-Treffen organisiert hatten. Jetzt hat die Stadt acht Reisemobilstellplätze südlich des Volksfestplatzes mit moderner Infrastruktur errichtet. Und trotz des ungemütlichen Wetters waren die meisten Stellplätze am Wochenende schon belegt.

Bei der offiziellen Eröffnung des Platzes berichtete Bürgermeister Karl Schleid, dass es immer wieder Anfragen gegeben habe. "Alle waren der Meinung, dass der Platz toll ist und man etwas daraus machen sollte", sagte Renate Wolferstetter. Um die Diskussion am Laufen zu halten, hatte sie 2014 zusammen mit ihren Mitstreitern der Stadt Trostberg eine zweckgebundene Spende in Höhe von 500 Euro übergeben. "Dadurch musste eine entsprechende Haushaltsstelle eingerichtet werden, und das Thema konnte nicht mehr in der Versenkung verschwinden", erklärte der Bürgermeister.

Das Reisen mit Wohnmobilen werde immer beliebter, so Schleid. Reisemobilisten seien auch für die ortsansässige Wirtschaft ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Der Stadtrat habe deshalb entschieden, das Geld zur Errichtung der Stellplätze zur Verfügung zu stellen, und die Stadt habe die Grundstücksverfügbarkeit geklärt.

Der Standort südlich des Volksfestplatzes – dort, wo während der Volksfestzeit die Autos parken dürfen – biete ideale Voraussetzungen, darüber sind sich die Reisemobilisten einig. Einkaufsmöglichkeiten und das Freibad sind fußläufig erreichbar. "Vor der Tür beginnen schöne Radlwege. Da ist man schnell am Chiemsee", sagt Peter Daschil aus Salzburg.

Die Stadt hat für den Grunderwerb, das Planieren des 800 Quadratmeter großen Platzes mit Stauferkies, für den Wasser-, Strom- und Kanalanschluss sowie die entsprechenden Automaten 42000 Euro investiert (inklusive der Spende). Die acht Stellplätze sind jeweils sechs mal zehn Meter groß. Es wurden Zapfsäulen für Frischwasser eingerichtet und ein separates Abwassersystem, womit die Camper zum Beispiel die Toiletten ihres Wohnmobils entleeren und reinigen können. Die Nutzung des Stellplatzes ist kostenlos. Für 50 Liter Frischwasser ist ein Euro zu bezahlen. Und an der Stromstation können sich die Besucher mit Strom versorgen, für einen Euro pro Kilowattstunde. − luhEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am 10. Mai in der Heimatzeitung.