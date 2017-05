Das Aus für eine zweite Alzbrücke in Seebruck

Blick auf die Seebrucker Alzbrücke vom Kirchturm aus. Etwa in der Bildmitte, über der Maibaumspitze, hätte die neue Brücke für den Straßenverkehr von der Haushofer Straße über die Alz hinauf zur Reimer-Kurve gebaut werden sollen. Die bestehende Alzbrücke (rechts) sollte zum Fuß- und Radweg umfunktioniert werden – diese Pläne haben sich nun zerschlagen. − Foto: ga Blick auf die Seebrucker Alzbrücke vom Kirchturm aus. Etwa in der Bildmitte, über der Maibaumspitze, hätte die neue Brücke für den Straßenverkehr von der Haushofer Straße über die Alz hinauf zur Reimer-Kurve gebaut werden sollen. Die bestehende Alzbrücke (rechts) sollte zum Fuß- und Radweg umfunktioniert werden – diese Pläne haben sich nun zerschlagen. − Foto: ga



Die Gemeinde Seeon-Seebruck wird einen neuen Brückenstandort in Seebruck nicht weiter verfolgen, sondern sich auf einen Neubau der bestehenden Alzbrücke konzentrieren. Die fehlende Unterstützung der Bevölkerung und überörtlichen Behörden und nicht zuletzt der Kaufpreis für das benötige Grundstück führten dazu, dass der Gemeinderat am Montag in seiner Sitzung im Bürgersaal Truchtlaching die Reißleine zog. Der sichtlich frustrierte Bürgermeister Bernd Ruth (CSU) bezeichnete dies nach drei Jahren im Amt als die größte Niederlage.

Die Summe, die für das Grundstück hätte aufgebracht werden müssen, wurde zwar nicht genannt. Der Preis dürfte sich aber bei weit über einer Million Euro bewegen. Auf dem Grundstück an der "Reimer-Kurve" besteht bereits Baurecht. Die PS Bauträger GmbH hatte das 7300 Quadratmeter große Grundstück erworben und Bauanträge für drei Häuser eingereicht. Seit der beschlossenen Veränderungssperre liegt der Bauträger mit der Gemeinde im Clinch. Er möchte jetzt dem ihm entstandenen Schaden ersetzt haben und hat eine Amtshaftungsklage erhoben. Diese müsse die Gemeinde noch überstehen, sagte Ruth. Der Beschlussvorschlag, das Grundstück nicht zu erwerben, wurde einstimmig abgesegnet. − ga

Einen ausführlichen Bericht über die Gemeinderatssitzung lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 10. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.