Mucksmonsterchenstill: Beim Deutsch-Abitur am HGT

Volle Konzentration unter Basketballkörben. 15 Punkte wären der große Wurf. Am Dienstag stand am Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg Deutsch als zweites schriftliches Fach auf dem Prüfungsplan der insgesamt 88 Abiturienten. − Fotos: Thomas Thois/HGT



Über 60 Jugendliche, die in einer Sporthalle Höchstleistung bringen – die dazugehörige Geräuschkulisse stellt man sich eher ohrenbetäubend vor. Nicht so am Dienstag um kurz vor 9 Uhr am Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg (HGT). In der dortigen Schulturnhalle ist es mucksmäuschenstill. Nur ab und zu rascheln Kekstüten, werden Getränkeflaschen und Thermoskannen aufgeschraubt. Als die Heimatzeitung für wenige Sekunden Zutritt bekommt, geht kaum ein Blick in Richtung Fotokamera. Die meisten lassen den Stift schnell über das Papier huschen, andere halten inne und grübeln oder blättern in ihrem Duden. Es herrscht pure Konzentration auf die Prüfungsaufgaben des Deutsch-Abiturs.

Für die insgesamt 88 Zwölftklässler, die nach dem Auftakt vor einer Woche in Mathematik nun ihre zweite schriftliche Prüfung bestreiten, gelten strikte Vorschriften. Immer nur ein Schüler darf sich abmelden und Turnhalle oder Musiksaal verlassen, um auf die Toilette zu gehen. Diese ist vorher – wie immer ergebnislos – auf eventuell versteckt deponierte Spickzettel oder Handys inspiziert worden. "Wer austritt, muss so lange auch seine kompletten Arbeitsmaterialien bei einem der beiden Aufsichtslehrer abgeben", beschreibt Schulleiterin Christine Neumaier das Prozedere, das man den 40 Mädchen und 48 Buben vergangene Woche in einer eigenen Belehrung ausführlich erklärt hat. Etwa, dass jeder Schüler ein Los zieht, um die Sitzordnung bei der Prüfung festzulegen. Dass man nur das mit dem Schulstempel versehene Arbeitspapier verwenden darf. Und an oberster Stelle natürlich das Verbot von Handys und internetfähigen Uhren. "Taucht doch ein Smartphone im Prüfungsraum auf oder klingelt es sogar, gibt es automatisch null Punkte", stellt Christine Neumaier klar.



"Monster AG" am HGT? Diese knallbunten Glücksbringer haben die Unterstufen-Schüler für die Abiturienten gebastelt. "Monster AG" am HGT? Diese knallbunten Glücksbringer haben die Unterstufen-Schüler für die Abiturienten gebastelt.



Wann und auf welchem Wege die Prüfungsaufgaben ans Trostberger Gymnasium kommen, dazu darf die Direktorin keine Auskünfte geben. "Das läuft unter Amtsgeheimnis. Da ist das Kultusministerium vorsichtig geworden", sagt sie und verweist auf Fälle wie den im April an einem Gymnasium in Stuttgart, wo Unbekannte einen Tresor mit den aktuellen Mathe- und Englisch-Aufgaben geknackt haben.

Am Freitag dieser Woche steht der fünfköpfigen HGT-Prüfungskommission und den Fach- und Aufsichtslehrern der "Großkampftag" bevor. Nach den Pflichtfächern Mathematik und Deutsch wird die dritte schriftliche Prüfung abgenommen. "In so vielen Fächern, dass es logistisch ein enormer Aufwand ist", wie Christine Neumaier betont. Nach einer Woche Prüfungspause folgen ab 22. Mai die mündlichen Prüfungen in zwei weiteren Fächern, ehe am Freitag, 2. Juni, die Noten bekannt gegeben werden.

Wenn sie dann am 30. Juni in der Aula ihre Zeugnisse in Empfang nehmen und im Strandkurhaus in Waging den Abi-Ball feiern dürfen, haben die 88 HGT-ler ihren gymnasialen Schlussspurt endgültig bewältigt − und auch die "Abi-Monsterchen" ihre Schuldigkeit getan. Seit Jahrzehnten ist es am Trostberger Gymnasium Tradition, dass die Unterstufenschüler die Abiturienten mit Glücksbringern versorgen. Diesmal wurden unter Anleitung von Kunstlehrerin Jana Mehler mehr als hundert Wollknäuelgesichter gebastelt. Eine knallbunte moralische Rückendeckung, die das angespannte Nervenkostüm der Turnhallen- und Musiksaal-Belegschaft in diesen Tagen ebenso beruhigt, wie die kulinarische Unterstützung der SMV. Die Schülermitverwaltung hat an den Eingängen der Prüfungsräume ein kleines Büffet mit Getränken, Käse- und Wurstsemmeln und Vitaminnachschub aufgebaut.

