Die große Bühne: Traunsteiner "Broach" sind mit dabei

Bereits zum dritten Mal haben sich Nachwuchskünstler auf dem Bandcontest "Chiemsee Summer Headliner 2025" einen musikalischen Wettstreit geliefert. Acht Bands hatten auf dem Festivalgelände in Übersee die Chance, sich den Eröffnungs-Gig auf der großen Zeltbühne zu sichern. Am Ende machte das "Lutopia Orchestra" aus Lübeck das Rennen, das einen sagenhaften Stilmix aus funky Blues, Rock und Polka bot. Das Duo mit der weitesten Anreise gewann zudem ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro, einen Pokal sowie eine kostenlose Gema-Mitgliedschaft für ein Jahr.

Den zweiten Platz belegte die Reggae-Band "The Unduster" aus Simbach am Inn, die mit ihren sonnig-rhythmischen Reggae-Sounds und fliegenden Strandbällen die Menge in absolutes Urlaubsfeeling versetzte. Außerdem schafften es Lokalmatadoren auf das Podest: "Broach" aus Traunstein überzeugte mit rockigem Sound, fetten Bässen und markanten Gitarrenriffs. Die fünf Burschen mit der unverwechselbaren Stimme des Leadsängers setzten die richtigen Akzente.

Beide erhielten ein Preisgeld von 700 Euro beziehungsweise 300 Euro. Doch auch die anderen Bands gingen nicht leer aus. "Rap Squad One", "Skankin´Sun", "Dickes Gebäude", "Footprint Project" und "Used Look" spielen auf der Newcomerbühne "Open Decks" am Chiemsee Summer Festival vom 16. bis 19. August.

