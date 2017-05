Abschiebungen in Bayern – und was man dagegen tun kann

Flüchtlingshelfer machen gegen Sammelabschiebungen mobil, wie sie vor allem Bayern vermehrt durchführt. Auf diesem Foto von Ende März landen abgeschobene afghanische Flüchtlinge in Kabul. − Foto: dpa Flüchtlingshelfer machen gegen Sammelabschiebungen mobil, wie sie vor allem Bayern vermehrt durchführt. Auf diesem Foto von Ende März landen abgeschobene afghanische Flüchtlinge in Kabul. − Foto: dpa



Zivilgesellschaftliche Willkommens- gegen bürokratische Abschiebekultur – besonders in Bayern spitzt sich dieser Konflikt gegenwärtig zu. Über die staatliche Abschiebepraxis und die Möglichkeiten, sich dagegen zur Wehr zu setzen, informiert am Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr eine Veranstaltung im Traunsteiner Pfarrsaal Heiligkreuz.

Veranstalter ist ein Aktionsbündnis, dem die Friedensinitiative Traunstein-Traunreut-Trostberg, der gemeinnützige Verein "Henastoibande" aus dem Berchtesgadener Land, die Katholische Pfarrseelsorge Heiligkreuz, die Evangelische Auferstehungskirche, die Bayerische Ärzteinitiative für Flüchtlingsrechte sowie die Parteien Die Linke, ÖDP und die Grüne Jugend angehören. Eingeladen sind insbesondere Geflüchtete und ihre ehrenamtlichen Helfer.

In der Einladung heißt es: "Nach der umstrittenen Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer markiert vor allem der bayerische Staat den harten Hund. Abschiebelager in Bamberg und Manching. Vom Münchner Flughafen aus werden Sammelabschiebungen nach Afghanistan durchgeführt. Doch der Rechtsstaat bleibt dabei oft auf der Strecke, von der Menschlichkeit ganz zu schweigen."

Die in der Flüchtlingshilfe engagierten Personen kritisieren, "dass die Verfahren immer undurchsichtiger, Asylbewerber zur freiwilligen Rückkehr gedrängt und auch diejenigen, die Asylbewerbern bei der Wahrung ihrer rechtlichen Ansprüche unterstützen, von staatlicher Seite unter Druck gesetzt werden". So habe jüngst die bayerische Sozialministerin mit einer Kürzung öffentlicher Mittel für Sozialverbände gedroht, die Asylrechtsberatungen durchführen. Die Abschiebepraxis führe dazu, dass auch in den südostbayerischen Landkreisen immer mehr Geflüchtete mit Abschiebungsbescheiden konfrontiert sind – viele davon gut integriert und mitten im Arbeitsleben stehend.

Diesem gesellschaftlichen Konflikt ist nun die Podiumsdiskussion unter dem Titel "Abschiebepraxis – Verletzung der Menschenrechte" in Traunstein gewidmet. Zunächst werden Ruzbeh Sadeghi von der AWO-Flüchtlingshilfe München und Regisseur von "Hotel Europa", einem Dokumentarfilm über das Abschiebegefängnis in Moelln, sowie Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat über das bayerische Abschiebe-Prozedere informieren. Ali Shirzad stellt die aktuelle Lage in seinem Heimatland Afghanistan dar. Im Anschluss werden Möglichkeiten diskutiert, sich gegen drohende Abschiebungen zur wehren. Bruder Jeremias vom Kapuzinerkloster St. Konrad in Altötting spricht in diesem Zusammenhang über das Kirchenasyl. Zudem gibt es einen musikalischen Beitrag der beiden 13-jährigen Ramin und Mehdi. − tt