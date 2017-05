15 Jahre Trostberger Tafel: Ein Zeichen gegen soziale Kälte

Ohne die Lebensmittelspenden von Firmen und Geschäften wäre der Tafeldienst nicht möglich. Bei der Jubiläumsfeier bedankte sich die Leiterin Ulrike Bergmann-Fritz (Mitte, mit heller Bluse) bei (von links) Marion Ingenpass (Lebensmittelhygiene und Kommunikation), Herrn Riedlberger (Netto, Tacherting), Bernd Jung (Chiemgauer Naturkosthandel), Iris Petzelt (REWE, Trostberg) und Christine Falterer (Bäckerei und Lebensmittel Falterer, Trostberg). Ohne die Lebensmittelspenden von Firmen und Geschäften wäre der Tafeldienst nicht möglich. Bei der Jubiläumsfeier bedankte sich die Leiterin Ulrike Bergmann-Fritz (Mitte, mit heller Bluse) bei (von links) Marion Ingenpass (Lebensmittelhygiene und Kommunikation), Herrn Riedlberger (Netto, Tacherting), Bernd Jung (Chiemgauer Naturkosthandel), Iris Petzelt (REWE, Trostberg) und Christine Falterer (Bäckerei und Lebensmittel Falterer, Trostberg).



Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas und einer anschließenden Feier im Pfarrzentrum wurden das 15-jährige Bestehen der Trostberger Tafel und der 10. Geburtstag der Trostberger Kindertafel begangen. Mit der Jubiläumsfeier wurde vor allem den rund 60 ehrenamtlichen Helfern gedankt, von denen sich viele seit Jahren engagieren und ohne die es die Trostberger Tafel nicht geben würde. Die Ehrengäste, wie etwa Bürgermeister Karl Schleid, würdigten die Tafel als "wertvolles Zeichen gegen soziale Kälte".

Den feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche zelebrierte Pfarrer Paul Janßen. Zu Beginn der Feier im Pfarrsaal wurde Ulrike Bergmann-Fritz, die Leiterin der Trostberger Tafel, mit einer großzügigen Spende überrascht. Die Ministranten der Pfarrkirche St. Andreas und aus der Pfarrei Schwarzau überreichten insgesamt 500 Euro, den Erlös des Fastensuppenessens.

Bürgermeister Karl Schleid gratulierte "mit großen Respekt, vor dem Engagement und der vorbildlichen Bürgerinitiative" zum Jubiläum. Obwohl Deutschland eines der reichsten Länder der Welt und Lebensmittel im Überfluss vorhanden seien, würden täglich Tausende von Tonnen weggeworfen. Die Tafel habe sich zur Aufgabe gemacht, dieser Verschwendung Einhalt zu gebieten und Lebensmittel an Bedürftige weiterzugeben. "Die vielen Freiwilligen, die ehrenamtlich für die Trostberger Tafel tätig sind, tragen dazu bei, die Gesellschaft solidarischer und menschlicher zu machen." Max Rauecker, Kreisbeauftragter der Malteser, die seit einem halben Jahr Träger der Trostberger Tafel sind, schloss sich den Dankesworten an.



Überraschung bei der Jubiläumsfeier: Die Ministranten von St. Andreas und der Pfarrei Schwarzau spendeten 300 Euro für die Kindertafel und 200 Euro für die Trostberger Tafel. − Fotos: vol



Ulrike Bergmann-Fritz, die Leiterin der Trostberger Tafel, blickte auf die 15-jährige Geschichte zurück. Auf Initiative des Agenda-Arbeitskreises Soziales unter Vorsitz von Dr. Birgit Seeholzer wurden Anfang 2002 Mitstreiter gesucht, um neben der schon bestehenden Tafel in Traunreut auch in Trostberg eine Tafel aufbauen und betreiben zu können. Freiwillige fanden sich, und mit Pfarrer Helmut Kopp und der Kirchenstiftung wurde auch ein Träger gefunden. Vier Jahre lang wurden die Lebensmittel im Pfarrzentrum an Bedürftige ausgegeben. Dann konnte der erste Tafelladen an der Herzog-Otto-Straße in Betrieb genommen werden, und 2007 wurde die Kindertafel ins Leben gegründet – immer noch die einzige in Bayern. Waren es anfangs zehn Nutzer, sind es aktuell über 300, die im Tafelladen an der Jägerstraße mit Lebensmitteln versorgt werden. Bergmann-Fritz betonte, dass sich die Tafel seit der Gründung ausschließlich aus Geld- und Sachspenden finanziere.

Wer die Trostberger Tafel unterstützen möchte, kann auf das Konto des Malteser-Hilfsdienst, Traunstein, IBAN: DE87 3706 0120 1201 2135 64 spenden. Eine weitere Möglichkeit wäre der Besuch des Benefizkonzert zum 15-jährigen Tafeljubiläum unter dem Motto "We are friends" am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr im Postsaal Trostberg. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Brandl in Trostberg. − volEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am 11. Mai im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.