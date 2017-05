Heiße Rhythmen bei Frühlingstemperaturen: Nacht der Musik

Rock’n’Roll war im Naschmarkt mit den Musikern von "The Black Box" geboten. Auch die Tanzfläche in dem Lokal war voll. − Fotos: Oswald Rock’n’Roll war im Naschmarkt mit den Musikern von "The Black Box" geboten. Auch die Tanzfläche in dem Lokal war voll. − Fotos: Oswald



Anscheinend haben alle Fridolfinger in der vergangenen Woche brav ihre Teller aufgegessen: Denn das Wetter bei der Nacht der Musik am Samstag hätte besser nicht sein können. Bei lauen Frühlingstemperaturen füllten sich gleich zu Beginn der Musiknacht die Biergärten und aufgestellten Tische im Freien mit Besuchern aus nah und fern. Hier wurde erst einmal gegessen und geratscht, bis sich zu späterer Stunde die Musikbegeisterten in die Lokale verteilten, um den Bands zu lauschen. Fünf Locations beteiligten sich in diesem Jahr an der beliebten Veranstaltung.

Im Gasthaus "Unterwirt" waren die "Pocket Comets" zu Gast. Sie verwöhnten ihre Zuhörer mit einer spritzigen Mischung aus Jive, Blues und Pop. "The Black Box" brachten ihr Publikum im Naschmarkt zum Schwitzen. Hier war die Tanzfläche stets gut gefüllt.

Am Ende der Nacht waren Besucher und Veranstalter zufrieden. Initiator Günter Wimmer berichtete, dass er von allen Seiten positives Feedback bekommen habe. − mosMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 11. Mai, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.



Dass man auch mit 92 Jahren noch locker mit der Jugend mithalten kann, zeigte diese Besucherin.