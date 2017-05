Sexismus am Bierdeckel? Hofbräuhaus kontert Frauenmagazin

Das Traunsteiner Hofbräuhaus wehrt sich gegen Kritik der Zeitschrift "Emma". −Screenshot: Red Das Traunsteiner Hofbräuhaus wehrt sich gegen Kritik der Zeitschrift "Emma". −Screenshot: Red



Als "mega out" hat das Frauenmagazin "Emma" einen Bierdeckel des Hofbräuhauses Traunstein bezeichnet - weil darauf das Dekolleté einer Dirndl-Trägerin hinter dem Schaum von zwei Maß Bier zu sehen ist. "Was darf´s sein?", fragt der Bierdeckel außerdem. "Was es sein darf? Eine Werbung, die Frauen nicht als Ware präsentiert!" schreibt Emma darunter.

Darauf hat das Traunsteiner Hofbräuhaus jetzt bei Facebook reagiert. Über einem Screenshot des Zeitungsausschnitts heißt es: "Liebe EMMA-Redaktion es freut uns, dass nach mehr als zehn Jahren auch ihr unseren Bierdeckel entdeckt habt. Hättet ihr dabei eins unserer Biere genossen, wäre euch unsere bayerisch-fröhliche Lebensart nicht entgangen. Übrigens zeigt unser Bierdeckel eine bayerische Bedienung - seit jeher Inbegriff einer starken mutigen witzigen Frau - und die fragt ihre Gäste natürlich ´Was darf’s sein ?´. Bei uns darf’s auf alle Fälle mehr Humor sein - das Schwingen der Sexismus-Keule überlassen wir anderen!"

Auch in den Kommentaren unter dem Post erntet die Zeitschrift "Emma" viel Häme. "Ja wenn die Emma keine anderen Sorgen hat..." schreibt etwa Facebook-Nutzer Anton Zirrer, und Henriette Matovina kommentiert: "Da kann ich als Frau nur unserem geliebten Traunsteiner Hofbräuhaus beipflichten und als Einheimische ist mir in Bayern noch keine Frau begegnet, die sich an diesem Motiv gestört hätte." − red