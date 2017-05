Das Gemeinsame der Konfessionen: Abendkonzert in Maria Mühlberg

Die Choralschola der Stiftskirche Höglwörth unter der Leitung von Leopold Gnedel in ihren weißen Alben. Sie teilen eine Begeisterung für einstimmigen Schola-Gesang und gregorianische Choräle, was die Gäste im Abendkonzert zu hören bekamen. −Foto: SojerI Die Choralschola der Stiftskirche Höglwörth unter der Leitung von Leopold Gnedel in ihren weißen Alben. Sie teilen eine Begeisterung für einstimmigen Schola-Gesang und gregorianische Choräle, was die Gäste im Abendkonzert zu hören bekamen. −Foto: SojerI



Ein geistliches Abendkonzert organisierte Willi Setzer-Mühlbacher aus Petting in der Wallfahrtskirche am Mühlberg. Unter dem Motto "Wurzel Gregorianik" hatte sich die Choralschola der Stiftskirche Höglwörth, das Ensemble "Le quattro Viole" und Benedikt Meurers an der Orgel zusammengefunden, um gemeinsam im Gedenkjahr "500 Jahre Reformation" nicht nur an das Trennende, sondern auch an das Gemeinsame zu erinnern.

Durch die Kunst-Epoche der Renaissance (15. und 16. Jahrhundert) bis zum nachfolgendem Generalbasszeitalter des Barocks (1600 -1750) mit italienischer Dominanz und französischen Renommees, führten die Musiker die Besucher mit geistlichen Liedern durch den Jahresablauf des Kirchenjahres.

Organist Benedikt Meurers eröffnete den Abend mit der "Toccata prima aus dem Apparatus musico" von Georg Muffat (1653-1704). Muffat teilte das Schicksal zahlreicher hochinspirierter Komponisten, die zu jener Zeit allenfalls als Kleinmeister eingeordnet wurden. Meurers spielte an der Orgel zwischendurch Werke aus der Feder protestantischer Komponisten: Von Johann Sebastian Bach (1685-1750) mit "Vom Himmel kann der Engel Schar", "Wer nur den lieben Gott lässt walten" und "Präludium in C", sowie von Vincent Lübeck (1654-1740) das "Präludium ex E".

Die Wurzel der abendländischen Musik ist der gregorianische Choral, der von frühchristlichen Gemeinschaften gepflegt wurde. Die Choralschola-Sänger der Stiftskirche Höglwörth sangen unter der Leitung von Leopold Gnedel als Introitus zum 3. Adventssonntag "Gaudete", "Kyrie" und "O Heiland, reiß die Himmel".

