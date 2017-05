Trostberg wird eine E-Automobil-Stadt: Brixxon plant Produktionszentrum

Der Elektroautomobil-Hersteller Brixxon baut ein neues Produktions- und Entwicklungszentrum im Gewerbegebiet am Waltershamer Feld in Trostberg. −Grafik: Stadt Trostberg Der Elektroautomobil-Hersteller Brixxon baut ein neues Produktions- und Entwicklungszentrum im Gewerbegebiet am Waltershamer Feld in Trostberg. −Grafik: Stadt Trostberg



Trostberg wird ein Automobil-Standort. Die Brixxon Electric Motorcars Group AG wird ihr erstes Produktions- und Entwicklungszentrum im Gewerbegebiet am Waltershamer Feld errichten. Der Trostberger Hans Stalleicher, der mit dem Firmengründer und Batterieentwickler Sandor Laszlo Horvath geschäftlich schon lange zu tun hatte, hat den Elektroauto-Hersteller in die Alzstadt geholt. Und er wird künftig in der Firma eine tragende Rolle einnehmen. Der Bauausschuss des Trostberger Stadtrates erteilte den Bauplänen jetzt das Einverständnis.

Stalleicher ist durchaus als Pionier im E-Auto-Geschäft zu bezeichnen. Vor 18 Jahren, als Elektroautos noch eher als Spinnerei belächelt wurden, baute er den Vertrieb dieser Fahrzeuge auf. Aus Überzeugung. Der passionierte Umweltschützer fährt selbst gerne mit den leicht gebauten, kleinen Ein- oder Zweisitzern durch Trostberg. Mit diesen kleinen Kabinenrollern haben die Pläne von Brixxon aber nichts gemein. Das Modell namens Bontino, das in Trostberg fertig entwickelt und gebaut werden soll, werde wie ein normaler Pkw aussehen, betont Stalleicher im Gespräch mit der Heimatzeitung. "Wir wollen E-Mobilität zu etwas Normalen machen – nicht überkandidelt, sondern bezahlbar und alltäglich." Der Bontino werde nicht an die Leistung der teuren E-Modelle der großen Automobilhersteller herankommen und auch weniger luxuriös sein. "Er soll einen Zweck erfüllen, aber kein Prestige bedienen", erklärt Stalleicher.



Hans Stalleicher. − Foto: luh



In dem neuen Brixxon-Gebäude am Waltershamer Feld werde die Firma in kleinem Maße Teile selbst herstellen. Vor allem aber werden die Autoteile zugeliefert und dort zusammengebaut. "Das Projekt startet in Trostberg, aber wir haben den weltweiten Markt im Blick."

