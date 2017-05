Bauarbeiter kommt unter Bagger - schwer verletzt

Rettungswagen mit Blaulicht | Foto: Hannibal/Archiv Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. - Foto: Hannibal/Archiv



Ein 50-jähriger Baggerfahrer aus Inzell und ein 32-jähriger Bauarbeiter aus Siegsdorf arbeiteten am Mittwoch, gegen 08.40 Uhr, gemeinsam an einer Baugrube an der Franz-von-Kohlbrenner-Mittelschule in Traunstein.

Der Bauarbeiter erledigte Abbrucharbeiten mit einem Presslufthammer. Als der Inzeller mit seinem Bagger rückwärts fuhr, übersah er den Bauarbeiter in der Grube und fuhr ihm mit der gummierten Baggerkette über das rechte Bein.

Der geschädigte Bauarbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Traunstein verbracht werden.