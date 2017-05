"Almarausch" Chieming siegt in der Luftgewehr-Gauliga

Die SG "Almarausch" Chieming siegte in der Luftgewehr-Gauliga. Die Schützen Sonja Huber (von links), Philipp Gschwendner, Sandra Huber und Sebastian Obermeier strahlten bei der Siegerehrung mit dem Rundenwettkampfleiter Herbert Pawlitschek um die Wette. − Foto: mmü Die SG "Almarausch" Chieming siegte in der Luftgewehr-Gauliga. Die Schützen Sonja Huber (von links), Philipp Gschwendner, Sandra Huber und Sebastian Obermeier strahlten bei der Siegerehrung mit dem Rundenwettkampfleiter Herbert Pawlitschek um die Wette. − Foto: mmü



In der Sport- und Jugendleiterversammlung des Schützengaus Traunstein Gausportleiter Erwin Steiner im Schützenheim Grabenstätt an die amtierenden Gauschützenkönige und deren Abschneiden beim Bezirkskönigsschießen erinnert. Außerdem vermeldete er zahlreiche Erfolge bei der oberbayerischen, bayerischen und deutschen Meisterschaft. "Auffallend ist immer noch, dass gemeldete Schützen unentschuldigt den Wettkämpfen fern bleiben", bedauerte Steiner. Dies sollte unbedingt vermieden werden.

Es folgte die Siegerehrung des Rundenwettkampfs im Gau. 57 Mannschaften waren mit 381 Schützen in elf Klassen und drei Disziplinen am Start. In der Luftgewehr-Gauliga war die SG "Almarausch" Chieming erfolgreich. In der Luftpistolen-Gauklasse siegte die SG Trauneck, die damit in die Bezirksliga aufsteigt, und beim Luftgewehr-Auflageschießen war die SG Mietenkam siegreich. − mmüEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 12. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.