Helden auf und hinter der Bühne bei Realschulkonzert

Die "andere Band" der Realschule mit Rapper Kais, einem jungen Flüchtling aus Syrien, bekam besonders begeisterten Applaus für ihre Darbietung. − Foto: mix



Die Walter-Mohr-Realschule Traunreut lud am Mittwochabend zum diesjährigen Schulkonzert ins k1 ein. Zum Konzert gehört jedes Jahr ein Thema, mit dem sich die Schülerinnen und Schüler neben den musikalischen Darbietungen befassen. Heuer ging es um das Zitat von Yogi Bhajan: "Allen zu dienen, das ist die Kunst glücklich zu sein".

Einmal mehr stellten die 165 aktiv am Konzert beteiligten Schülerinnen und Schüler unter Beweis, wie groß die Bandbreite der musikalischen Aktivitäten an der Traunreuter Realschule ist. Vom Marsch über Rap bis zu klassischen Klängen ging das bunte und abwechslungsreiche Programm. Bayerische Aspekte brachte die "Tanzlmusi" ein und die Big Band zeigte zu Beginn des zweiten Teils, dass sie auch traditionelle Blasmusik-Stücke beherrscht. Zum Marsch "Mein Heimatland" zogen die in Lederhose und Dirndl fesch gekleideten Musiker und Musikerinnen in den Saal ein.

Besonders starken Applaus erhielt Kais Alsamman, ein junger syrischer Flüchtling. Der leidenschaftliche Rapper kam im August 2016 mit seiner Familie nach Traunreut und besucht die siebte Klasse der Realschule. Klassisch begann die Keyboard-Gruppe der Schule ihren Auftritt mit dem Winter-Largo aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten", das dann nahtlos in eine moderne Version überging.

Aktuelle Hits gaben die beiden Schulbands "Simple Days" und die "Andere Band" zum Besten, die über hervorragende Sängerinnen verfügen. Der Chor der Schule und die Chorklassen der fünften und sechsten Jahrgangsstufen sowie die Percussion-Gruppe zeigten ebenfalls, was sie drauf haben. Für das musikalische Programm des Konzerts zeigten sich die Musiklehrer Cornelia Linnhoff, Stephan Heinl und Johannes Hahn verantwortlich, die auch selber bei vielen Titeln mitspielten.

Wie man es von den Konzerten der Realschule kennt, ging es aber nicht nur um die Musik. Die Schüler hatten sich zusammen mit ihren Lehrkräften auch heuer Gedanken gemacht über ein bestimmtes Thema. In Video-Einspielungen war zu sehen, was Jugendliche und Erwachsene über das Zitat "Allen zu dienen, das ist die Kunst glücklich zu sein" denken.

