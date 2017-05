Ruth Maria Kubitschek: ohne Starallüren am Obinger See

Die Ruhe im Garten der Pension "Seeblick" genoss Ruth Maria Kubitschek bei ihrem Aufenthalt in Obing. − Foto: ca Die Ruhe im Garten der Pension "Seeblick" genoss Ruth Maria Kubitschek bei ihrem Aufenthalt in Obing. − Foto: ca



"Das ist doch die Ruth Maria Kubitschek!" Eine Reisegruppe aus dem pfälzischen Herxheim konnte es erst gar nicht glauben, dass am Nachbartisch im Frühstücksraum der Pension "Seeblick" in Obing, Landkreis Traunstein, die bekannte Schauspielerin saß, die sie im Fernsehen zum Beispiel in "Das Erbe der Guldenburgs", "Kir Royal" oder als Spatzl in "Monaco Franze" bewundert hatten.

Und ein Foto gab es auch noch, denn die sympathische Schauspielerin ließ sich völlig ohne Allüren mit ihren Fans fürs Familienalbum ablichten. Von seinem prominenten Gast begeistert ist auch Pensionsbesitzer Peter Mayer. Das sei schon eine Freude, wenn sich so ein angenehmer und noch dazu berühmter Gast in der Familienpension einquartiert.

Die Grand Dame des deutschen Films, die mit Freunden gekommen war, fühlte sich in Obing wohl und schwärmte im Gespräch mit der Heimatzeitung von der Schönheit des Chiemsees. Vor einigen Jahren zog sie sich von der Bühne zurück, "weil ich nicht mehr darauf warten möchte, für eine Rolle besetzt zu werden. Dafür sei ihr die Zeit zu schade. Langweilig wird der kreativen und unternehmungslustigen 85-Jährigen, die in der Schweiz am Bodensee lebt, aber nicht. Als Autorin und Malerin hat sie längst erfolgreich neue Karrieren gestartet und große Freude an ihrem Mal-Verein und an der Organisation von Kunsthandwerksausstellungen gefunden.

"Nur nicht stehen bleiben", verrät sie ihr Lebensmotto. Denn das Leben brauche Veränderung. "Wenn du dich auf dem Erfolg ausruhst, bist du am Ende tot". Davon ist die Schauspielerin meilenweit entfernt. Sie hat gerade eine zweijährige Ausbildung als Heilerin an einer Heilerschule im Chiemgau begonnen. Die ganzheitliche Behandlung der Geistheiler habe ihr in den vergangenen Jahren aus schwierigen Lebenskrisen geholfen, so habe sie beschlossen, die heilenden Fähigkeiten selbst zu lernen. Uns so wird sie während der Ausbildung wohl häufiger in der Region anzutreffen sein. − ca