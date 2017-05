Muttertagskonzert mit Münchner Symphonikern

− Foto: Julia Stix/Marco Borggreve − Foto: Julia Stix/Marco Borggreve



Zum Muttertag warten die Münchner Sinfoniker unter der Leitung von Oliver Tardy am Sonntag, 14. Mai, ab 20 Uhr im k1-Saal in Traunreut mit einem bunten und populären Klassik-Programm auf, das mit Ausnahme von Felix Mendelssohns Ouvertüre zu "Ein Sommernachtstraum" musikalische Lust vor allem auf das 20. Jahrhundert macht.

Solist des Abends ist Daniel Ottensamer. Neben einem französischen Einschlag durch die Komponisten Claude Debussy und Jean Francaix werden mit Aram Khatschaturian östliche, mit Zoltán Kodály schließlich auch ungarische Töne angeschlagen. Mit Leroy Andersons "Serenata" endet das Konzert. Die Münchner Symphoniker haben sich in kurzer Zeit in die Herzen nicht nur des Münchner Publikums gespielt. Ottensamer ist seit acht Jahren Soloklarinettist bei den Wiener Philharmonikern und an der Wiener Staatsoper. Karten gibt es am Sonntag noch an der Abendkasse.