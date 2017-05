Er will sie alle: Österreicher "sammelt" Glocken – Auch die in Asten

Den Durchmesser einer Glocke misst Thomas Zimbelmann jedes Mal aus. Bei der alten Astener Glocke sind es 119,5 Zentimeter; "das heißt, sie wiegt ungefähr 1000 Kilogramm". − Foto: Bernard Den Durchmesser einer Glocke misst Thomas Zimbelmann jedes Mal aus. Bei der alten Astener Glocke sind es 119,5 Zentimeter; "das heißt, sie wiegt ungefähr 1000 Kilogramm". − Foto: Bernard



Er will sie alle hören. Fotografieren, filmen, ihren Klang aufnehmen. Und er weiß, dass es eine Lebensaufgabe ist, ohne eine Garantie auf Vollendung. Aber das schreckt Thomas Zimbelmann nicht. Der 26-Jährige aus Bad Wimsbach-Neydharting in Oberösterreich arbeitet mit einigen Mitstreitern an einem Verzeichnis aller Glocken in Österreich – sowie der bedeutenden in angrenzenden Gebieten, in Bayern oder Südtirol.

Darunter fällt auch die große Kirchenglocke in Asten. 1520 hat sie der Burghauser Hans Schußpeck gegossen, sie klingt immer noch gut, und das macht sie selten. Denn fast alle anderen aus seiner Werkstatt wurden in den Weltkriegen zu Waffen verarbeitet. Auch die Astener Glocke befand sich im Zweiten Weltkrieg in Hamburg und "war kurz vor dem Einschmelzen", weiß Kirchenpfleger Georg Lex. Aber sie kam zurück, und ist bis heute versehen mit dem großen schwarzen Schriftzug "Asten Obb.".

Ausgerüstet mit gelben Ohrenschützern und einer großen Tasche steigt Zimbelmann hinter Lex die hölzernen Stufen zum Geläut hinauf. "Ein Luxusaufstieg", findet der Österreicher. Unter den rund 1000 Türmen, auf die er in den vergangenen sechs Jahren gekraxelt ist, waren einige, "so baufällig, dass eigentlich niemand rauf sollte". Dann geht er auf eigene Verantwortung. "Ich möchte rauf, ich möchte wissen, wie das klingt."

Auf knapp 40 Metern Höhe zieht der Wind in den Glockenstuhl, und Schneestaub tanzt um das Geläut. "Heute würde man hier ein Windradl bauen", sagt Lex. Zimbelmann bereitet sich indes vor: Das Aufnahmegerät wird ein Stockwerk tiefer, auf Höhe der Kirchturmuhr, platziert, Kabel für den Strahler verlegt. Dann beginnt er, die drei Glocken gut ausgeleuchtet zu fotografieren und auszumessen. Zu Hause wird er Tabellen mit den Daten anlegen und die Inschriften entziffern.