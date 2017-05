Patenschaften, Medikamente, ein Haus: Elf Jahre Hilfe für Sri Lanka

Zonen-Chairman Stefan Hartmannvom Lions Club zeichnete die Münchnerin Gisela Kenyon und – in Abwesenheit – ihren Gatten John Dieter Kahlbetzer mit der "Medal of Merit" aus. −Foto: Eder Zonen-Chairman Stefan Hartmannvom Lions Club zeichnete die Münchnerin Gisela Kenyon und – in Abwesenheit – ihren Gatten John Dieter Kahlbetzer mit der "Medal of Merit" aus. −Foto: Eder



Einen ganz besonderen Club-Abend beging der Lions Club Waginger See: Bei einer Feier im Landhaus Tanner zeichnete Zonen-Chairman Stefan Hartmann die Münchnerin Gisela Kenyon und – in Abwesenheit – ihren Gatten John Dieter Kahlbetzer aus, die in den vergangenen elf Jahren enorme Summen für die Sri-Lanka-Hilfe gespendet haben. Dieses Lions-Patenschaftsprojekt wird seit 2010 vom Lions Club Waginger See organisiert. Federführend sind dabei die Mitglieder Monika Ries und Regina Perschl als Koordinationsteam.

Monika Ries unternahm es in einer kurzen, aber umso eindrucksvolleren Power-Point-Präsentation, das Patenschaftsprojekt, insbesondere die von Gisela Kenyon und ihrem Mann unterstützten Kinder und Jugendlichen vorzustellen. Sie zeigte die Entwicklung der jungen Leute auf, inzwischen über hundert, die es aus schwierigen Familienkonstellationen und aus unglaublicher Armut heraus durch die Unterstützung des Lions Clubs und durch Fleiß und Willen geschafft haben, akademische Karrieren zu starten und in ihren Berufen erfolgreich zu sein.

Durch zahlreiche Patenschaften, stets im Voraus komplett bezahlt, durch Geschenke, Medikamente, Bücher, Kursgebühren, zuletzt durch ein ganzes Haus hat das Ehepaar Kenyon-Kahlbetzer eine gewaltige Leistung beigetragen, um Waisenkindern und Kindern aus Problemfamilien den Start ins Leben zu ermöglichen und erfolgreich abzuschließen.