30 Jahre Jugendzeltplatz in Schützing

Der Jugendzeltplatz des Kreisjugendrings in Schützing ist nach der Einweihung vor 30 Jahren stetig um weitere Attraktionen erweitert worden – unter anderem um zwei Übernachtungshütten und eine Freiluftbühne. − Foto: KJR



Seit 30 Jahren gibt es den malerisch gelegenen Jugendzeltplatz Chiemsee des Kreisjugendrings (KJR) Traunstein in Schützing, und wie es sich für so ein Jubiläum gehört, wird gleich zwei Tage lang gefeiert. Los geht es am Freitag, 19. Mai, von 17 bis 22 Uhr mit einer Jubiläumsfeier und einem Abend für die Jugend. Am Samstag, 20. Mai, von 10 bis 16 Uhr geht es mit einem bunten Spielefest weiter.

Zu Beginn der freitäglichen Jubiläumsfeier werden Schirmherr und Landtagspräsident a.D. Alois Glück und der Vorsitzende des Kreisjugendrings, Markus Burghammer, Festansprachen halten. Für die passende musikalische Umrahmung sorgt die Jungmusik der Stadtkapelle Traunreut. "Zum Rahmenprogramm ab 18 Uhr zählen eine Theateraufführung der Jungen Chiemseer Bühne Gra- benstätt, Biertragerlkraxeln mit der DAV-Sektion Trostberg, Graffiti sprayen, Basteln, Goaßlschnalzen mit der Trachtenjugend, Hüpfburgen, eine Feuershow der Feuerdeifen Traunstein und vieles mehr", betonen die KJR-Geschäftsführerin Raffaela Kroiher und Zeltplatzwartin Gaby Höfer. Sie freuen sich auf viele gut gelaunte Besucher.

Der Jugendzeltplatz hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Als Christine Rimsl aus Schützing vor gut drei Jahrzehnten davon gehört hatte, dass der Landkreis ein Jugendprojekt plane, entschloss sie sich, ihr bäuerliches Anwesen zu verkaufen. "Da ich selbst kinderlos war, wollte ich einfach etwas für die Jugend tun", so Rimsl. Am 31. März 1987 begannen die Verkaufsverhandlungen, und am 28. April 1987 wurde bereits der Vertrag von Rimsl und dem damaligen Landrat Leonhard Schmucker unterschrieben. Im folgenden Frühjahr folgte die Einweihung des Jugendzeltplatzes.

Die Heimatzeitung hat einen ausführlichen Blick in die Historie des Jugendzeltplatzes geworfen. Den Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 13./14. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.