Motorradfahrer stirbt auf B306 bei Inzell

Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der B 306 bei Inzell (Landkreis Traunstein). Laut ersten Erkenntnissen war ein Motorradfahrer von Richtung Weißbach nach Inzell unterwegs. Hierbei kam er auf Höhe Sulzbach nach rechts von der Fahrbahn und geriet auf den Gehsteig. Hierbei verletzte sich der Biker so schwer, dass er an der Unfallstelle trotz Reanimationsversuchen verstarb.

Am Unfallort waren neben der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 14 weitere Kräfte des BRK sowie die Feuerwehren aus Inzell und Siegsdorf. Diese richteten eine weitläufige Umfahrung ein, weil die B 306 für längere Zeit gesperrt war. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. − redMehr Informationen folgen im Laufe des Tages.