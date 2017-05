Brand im Mesner-Haus: Ermittlungen gegen Pfarrer wurden eingestellt

Blick auf das Mesner-Haus direkt neben dem Kirchturm. − Foto: Kas Blick auf das Mesner-Haus direkt neben dem Kirchturm. − Foto: Kas



Was war die Ursache für den Brand am 6. Februar 2016 im Mesner-Haus in St. Wolfgang bei Altenmarkt (Lkr. Traunstein)? Die Frage wird wohl niemals beantwortet werden, denn die Ermittlungen gegen den tatverdächtigen Pfarrer F. sind eingestellt worden – obwohl er damals ein Geständnis abgelegt hatte. Das teilte Björn Pfeifer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein, gestern auf PNP-Nachfrage mit. Monatelang hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Pfarrer F. war sofort ins Visier der Ermittler geraten, weil er von seiner Mesnerin in St. Wolfgang des Stalkings bezichtigt wurde. Auch dieser Tatvorwurf bestätigte sich laut Staatsanwaltschaft nicht. Pfarrer F. war nach den Vorfällen damals von der Erzdiözese München-Freising zeitlich begrenzt bis 30. April 2018 in Ruhestand versetzt worden. Am Freitag bestätigte Bernhard Keller, Sprecher der Erzdiözese, dass er "offiziell in Ruhestand" sei.

Der Schaden am Mesner-Haus betrug 100000 Euro. Das Haus ist saniert worden und mittlerweile wieder bewohnbar. Die Mesnerin – Mutter dreier Kinder – hatte damals 80 Prozent ihres Hab und Guts verloren, war danach ein Jahr lang krank geschrieben. Sie arbeitet erst seit 1. Mai wieder, hat mit dem Fall aber noch nicht abgeschlossen.

