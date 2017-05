Traditionsstangerl fürs Traditionswirtshaus +++ Fotos/Video

Richtung Himmel der Bayern: Die Waldschenkler mit maximaler Muskelkraft an den Schwaiberln. - Fotos: Thomas Thois Richtung Himmel der Bayern: Die Waldschenkler mit maximaler Muskelkraft an den Schwaiberln. - Fotos: Thomas Thois



Die urigste Bierwirtschaft weit und breit unter einem strahlend weiß-blauen Himmel – einen zünftigeren Rahmen für das Stammes-Ritual kann es kaum geben. Und so war das Maibaumaufstellen an der "Waldschenke" in der Schwarzau am Samstag auch ein Brauchtumsfest wie aus dem Bilderbuch.

Prächtig aufgezäumt rollte das Pferdegespann der Möglinger Diebe zu den Blasmusikklängen der Stadtkapelle Trostberg den Berg hinauf. Bis sich der mittlerweile vierte Waldschenken-Maibaum gen Himmel der Bayern reckte, dauerte es dann noch feuchtfröhliche und fürs Schwaiberl-Personal schweißtreibende eineinhalb Stunden. Alles senkrecht hieß es dann unter dem Applaus Hunderter Schau- und Feierlustiger und den Salutschüssen der Baumburger Böllerschützen.

Der gut 13 Meter lange Fichtenstamm wurde verschraubt, und zwar nicht in irgendeiner Verankerung, sondern in der technisch wohl ausgefeiltesten in ganz Bayern. Denn die eiserne Fixierwelle, die am Fundament durch den Baum gesteckt wird, haben die trinkfesten FCW-Tüftler mit einem Zapfhahn und einem Bierfassl-Anschluss bestückt. "Eine Erfindung, die noch aus den Anfangsjahren unserer Maibaumtradition stammt", wie Sepp Kaiser erklärt. Im Schwarzauer Schlaraffenland floss das Bier vor 20 Jahren also direkt aus dem Maibaum. Diesmal blieb die kuriose Zapfsäule zwar trocken. Ausgiebig angeprostet aufs Traditionsstangerl am Traditionswirtshaus wurde aber trotzdem den ganzen Nachmittag lang. Der Nachwuchs der Auerbergler-Trachtler aus Altenmarkt tanzte dazu groß auf.



Im Land, wo das Bier aus dem Maibaum fließt. Kurt Wimmer (links) und Richard Eder präsentieren das Alleinstellungsmerkmal des Waldschenken-Maibaums, eine in die Fixierung eingebaute Zapfanlage. Im Land, wo das Bier aus dem Maibaum fließt. Kurt Wimmer (links) und Richard Eder präsentieren das Alleinstellungsmerkmal des Waldschenken-Maibaums, eine in die Fixierung eingebaute Zapfanlage.



Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 15. Mai im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.