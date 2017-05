Firmlinge machen Farben-Kunstwerk aus Pfarrkirche

Fantasievolles Projekt einer Firmgruppe: Vielfarbige Scheinwerfer verwandelten bei der Lichtnacht die Waginger Pfarrkirche in eine Komposition aus Farbe und Licht. − Foto: Weitz Fantasievolles Projekt einer Firmgruppe: Vielfarbige Scheinwerfer verwandelten bei der Lichtnacht die Waginger Pfarrkirche in eine Komposition aus Farbe und Licht. − Foto: Weitz



Hunderte von kleinen und größeren Kerzen flackern vor dem Altar, von einer Disco-Kugel am Deckengewölbe tanzt eine Vielzahl von Lichtpunkten durch das gesamte Kirchenschiff, Scheinwerfer beleuchten Seitenaltäre, Kanzel oder Deckengemälde, bunte LED-Lichter verwandeln den hinteren Bereich und die Orgel-Empore in bunte Farbflecken. Das optische Erlebnis dieser Lichtinstallation wird akustisch umrahmt abwechselnd von bayerischer Ziachmusi und ruhiger Meditationsmusik.

So erlebten die zahlreichen Besucher am Freitagabend in der Waginger Pfarrkirche die Lichtnacht – ein Projekt einer der Firmgruppen im Pfarrverband. Nicht weniger als 40 Strahler, eine Leihgabe der Waginger Lichterfirma Perschl, waren von den sechs künftigen Firmlingen unter Leitung von Reinhard Ramgraber installiert worden, um diese Effekte zu erzielen. Etliche ihrer Firmtreffen und einige Stunden am Freitag musste die Gruppe dafür aufwenden.

Franziska, Merle und Simone, Lennart, René und Moritz waren mit Eifer am Werk, um zusammen mit ihrem Gruppenleiter Ramgraber, Mitarbeiter der Firma Perschl, die Nacht zu gestalten. Verschiedene Lichtarten wurden verwendet, von warmen, weißen Strahlern bis zu LED-Leuchten, Fluter in verschiedenen Farben und, so Ramgraber mit einem Schmunzeln, "ganz altmodisch" die Kerzen am Altar, die einen besonders anziehenden Lichtpunkt setzten.

Entdeckungen für die Jugendlichen, für ihn selbst und auch für die Besucher waren einzelne Objekte in der Kirche, die man sonst kaum beachtet oder sieht – zum Beispiel die Darstellung des seinen Mantel teilenden Kirchenpatrons St. Martin ganz oben am Deckengewölbe. − he