Töne von Glocken und Seelen: Friedensglocke in Tittmoning geweiht

Mit einem seltenen Schauspiel hat in Tittmoning am Samstag die "Woche der Glaubenserneuerung" begonnen. In der Klosterkirche weihte Stiftsdekan Gerhard Gumpinger die neue, von der Familie Rosenberger gestiftete Friedensglocke. Sie wird in Zukunft gemeinsam mit drei anderen Glocken in der Klosterkirche die Gläubigen zum Gebet rufen. Das Geläut ist damit zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder vollständig.

Als Ehrengast begrüßte Gumpinger seinen alten Freund Peter Schallenberg, Professor an der Theologischen Fakultät Paderborn, der die Predigt hielt. Darin erklärte Schallenberg die theologische Bedeutung der Kirchenglocken, die seit Jahrhunderten ein wichtiger Bestandteil der Kirchen seien. Sie erinnerten nicht nur ans Gebet, sondern seien vielmehr durch ihren Entstehungsprozess ein Sinnbild für die Verbindung des Menschen zu Gott.

Schallenberger erklärte, dass dies ein kleiner, aber dennoch sehr wichtiger Gedanke im Theologiestudium sei. So wie die Glocke in eine Form gegossen wird, werde auch die Seele des Menschen in den Körper eingegossen. Die Seele zu entfalten und ein Bewusstsein für die Liebe Gottes entwickeln – dazu gebe es Menschen, sagte der Professor.

In Bezug auf die aktuell umstrittenen Zustände in Pflegeheimen wies der Theologe darauf hin, dass jede Seele sich als notwendig empfinden möchte. Wie die Friedensglocke, die mit anderen zusammenklingen wird, könne auch eine Seele nicht allein funktionieren. Schallenberg rief dazu auf, in der Kommunikation untereinander die "Zwischentöne zu hören". "Wir müssen hören, aber auch verstehen."