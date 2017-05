Grillkohle verursacht Brand in Werkstatt

Ein unvorsichtiger Chieminger hat am Sonntagnachmittag Brandalarm ausgelöst. Er hatte nach Polizeiangaben versucht, Grillkohle zu entzünden. Als dies misslang, schüttete er die Kohle zurück in den Papier-Kohlesack und stellte diesen in seine Werkstatt neben dem Haus. Dort entzündete sich die noch heiße Kohle und verursachte einen kleine Brand in der Werkstatt. Diesen konnte der Hausbesitzer selbst mit einem Feuerlöscher löschen. Zur Sicherheit wurde die Freiwillige Feuerwehr Chieming verständigt, die Sicherheitsuntersuchungen übernahm. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen der Feuerwehr auf etwa 5000 Euro. Die Polizei hat die Bürger eindringlich gebeten, in der Grillsaison Vorsicht walten zu lassen. − red