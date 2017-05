Georg Gänswein wird Ehrenmitglied der Traunsteiner Gebirgsschützen

Erzbischof Dr. Georg Gänswein wird Ehrenmitglied der Gebirgsschützenkompanie Traunstein. − Foto: dpa Erzbischof Dr. Georg Gänswein wird Ehrenmitglied der Gebirgsschützenkompanie Traunstein. − Foto: dpa



Die Gebirgsschützenkompanie Traunstein verleiht am Samstag, 20. Mai, dem Präfekten des Päpstlichen Hauses und zugleich Sekretär von Papst Benedikt XVI. emeritus, Erzbischof Dr. Georg Gänswein, die Ehrenmitgliedschaft. Durch zahlreiche Begegnungen bei Besuchen in Rom schon als Sekretär von Kardinal Joseph Ratzinger und später als Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. hat sich eine sehr freundschaftliche Verbundenheit Gänsweins mit den Traunsteiner Gebirgsschützen entwickelt, die nun mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ihren Höhepunkt findet.

Am Samstag wird der Kurienerzbischof gegen 17.15 Uhr von den Gebirgsschützen mit ihrem Musikzug vom Pfarrhof St. Oswald am Maxplatz abgeholt und zum Rathaus begleitet. Dort erfolgen um 17.30 Uhr im Alten Ratssaal der Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt. Gegen 18 Uhr steht der offizielle Empfang durch die Gebirgsschützenkompanie Traunstein auf dem Stadtplatz auf dem Programm. Im Historischen Saal folgt die Übergabe der Urkunde über die Ehrenmitgliedschaft.

Am Sonntag wird Gänswein um 10 Uhr durch die Gebirgsschützenkompanie und die Stadtmusik Traunstein wieder am Pfarrhof am Maxplatz abgeholt. Um 10.30 Uhr wird ein Pontifikalamt mit Chor und Orchester in der Stadtpfarrkirche St. Oswald gefeiert. Nach dem Festgottesdienst ist im Pfarrhof ein großes Pfarrfest geplant. − bjrEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 16. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.