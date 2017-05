Mit Serge Michel wird die TuS-Halle erneut zur Box-Hochburg

Groß ist die Box-Begeisterung in Traunreut, seit Lokalmatador Serge Michel vor gut drei Wochen Viktor Kessler in der zweiten Runde K.o. geschlagen hat. Eine Neuauflage der Fight-Night mit Michels drittem Profikampf steigt deshalb schon am Samstag, 17. Juni. Der Petkovic-Boxstall hofft wieder auf eine vierstellige Besucherzahl in der TuS-Halle. − Fotos: Andreas Falkinger /Petko Groß ist die Box-Begeisterung in Traunreut, seit Lokalmatador Serge Michel vor gut drei Wochen Viktor Kessler in der zweiten Runde K.o. geschlagen hat. Eine Neuauflage der Fight-Night mit Michels drittem Profikampf steigt deshalb schon am Samstag, 17. Juni. Der Petkovic-Boxstall hofft wieder auf eine vierstellige Besucherzahl in der TuS-Halle. − Fotos: Andreas Falkinger /Petko



In der oberbayerischen Box-Hochburg Traunreut fliegen schon wieder die Fäuste: Am Samstag, 17. Juni, steigt in der TuS-Halle die zweite Profi-Box-Gala mit Lokalmatador Serge Michel als Hauptkämpfer.

"Für uns stand schon nach dem letzten Rundengong in Traunreut fest, dass wir wieder in die TuS-Halle zurückkehren", sagt das Promoter-Paar Alexander Petkovic und Nadine Rasche vom Dachauer Petko-Boxstall, unter dessen Regie Olympiateilnehmer Serge Michel die Weltspitze im Halbschwergewicht erklimmen soll. "Wir lösen unser Versprechen nun ein, wollen den Schwung und die Euphorie der Traunreuter Profibox-Premiere vom 22. April nutzen und es Serge Michel ermöglichen, auch seinen dritten Kampf vor seinen so begeisterten Fans zu bestreiten."



Damit heißt es in der TuS-Halle am letzten Pfingstferienwochenende zum zweiten Mal in zwei Monaten: "Ring frei!" Acht bis zehn Petko-Schützlinge werden wieder antreten. Wer Serge Michels Gegner im Hauptkampf über acht Runden sein wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen oder Wochen. "Er wird es auf jeden Fall mit einem starken Kontrahenten zu tun bekommen, der in der Weltrangliste von boxrec.com unter den ersten 150 platziert ist, damit er möglichst viele Punkte dazugewinnen kann", verrät Nadine Rasche. Das von rund 110 freiwilligen Redakteuren aus über 40 Ländern erstellte und ständig aktualisierte Ranking der Online-Plattform führt derzeit 1083 Athleten in der Halbschwergewichtsklasse. Serge Michel ist durch seine beiden K.o.-Siege zum Start seiner Profi-Karriere schon auf Platz 290 vorgerückt. Viktor Kessler, den er vor gut drei Wochen in der TuS-Halle in Runde 2 auf die Bretter geschickt hat, rangiert hier auf Platz 501.

Bei der 2. Traunreuter Fight-Night wird erneut TuS-Eigengewächs Waldemar Beck im Mittelgewicht in den Ring steigen. Ihre starken Auftritte wiederholen wollen die Petko-Asse Howik Bebraham (Leichtgewicht) und Vartan Avetisyan (Supermittelgewicht). Als neues Zugpferd wird Francesco Pianeta nach überstandener Sparrings-Verletzung seinen ersten Kampf für den Petko-Stall absolvieren. Der 32-jährige gebürtige Italiener will im Schwergewicht zurück in die Weltelite, immerhin hat der Ex-Europa- und Juniorenweltmeister schon zwei Mal – jedoch ohne Erfolg – um WM-Titel geboxt: 2013 gegen Vladimir Klitschko und 2015 gegen Ruslan Chagaev.

Am Tag vor der 2. Traunreuter Fight-Night wird es auch wieder ein offizielles Wiegen der Athleten geben. Für den 17. Juni verspricht Nadine Rasche "ein Box-Spektakel auf hohem Niveau". Und natürlich wieder ein großes Rahmenprogramm mit Musik und Showtanz. Der Petko-Team hofft, dass die TuS-Halle wieder voll wird und rund 1000 Zuschauer Serge Michel zu seinem dritten Profi-Sieg peitschen. Los gehen wird es voraussichtlich wieder um 18 Uhr.

Karten gibt es ab Donnerstag, 18. Mai, in Reischl’s Reisebüro in der Carl-Köttgen-Straße 2a in Traunreut, Tel. 08669/850850, sowie diesmal auch bei den Vorverkaufsstellen von www.eventim. de, also auch beim Traunreuter Anzeiger am Rathausplatz in Traunreut und beim Trostberger Tagblatt am Walterhamer Feld 20b in Trostberg, außerdem unter der Petko-Ticket-Hotline 0176/241156141.