Zum Ehrentag der Bäume: Eberesche in Kirchstein gepflanzt

Geschafft! In einer gemeinsamen Aktion pflanzten Gemeinderatsmitglied Florian Tahedl, Bürgermeister Hans-Jörg Birner sowie Anna Drechsler und Simon Hollinger von den Lampodinger "Gartenzwergen" eine Eberesche am BMX-Rad-Parcours in Kirchstein. −Foto: Caruso



Die traditionelle Pflanzung eines Baumes des Jahres, die alle ILE-Projektgemeinden einmal im Jahr anlässlich des "Tag des Baumes" durchführen, nahm Bürgermeister Hans-Jörg Birner am Wochenende am BMX-Rad-Parcours an der Schwarzen Erde/-Lodronhalle in Kirchstein vor. Eine Eberesche ergänzt jetzt den kleinen Strauchbestand am Geländerand. Unterstützt wurde das Setzen der Eberesche von Florian Tahedl, der in Kirchanchöring einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb führt, und von einigen Mitgliedern der Lampodinger "Gartenzwerge", die Gerlinde Wurm vom Lampodinger Gartenbauverein begleitete.

Tahedl wies zunächst auf die Charakteristik, das Vorkommen, die Verbreitung und die Verwendung des Baumes hin, den der Bürgermeister dann eingrub. Nachdem die Eberesche, die schon zu den eher selteneren heimischen Bäumen zähle, mit einem Kokosseil an zwei Holzpfosten, "die nur etwa zwei Vegetationszeiten lang für sicheren Stand und geraden Wuchs sorgen", befestigt waren, durften sie der achtjährige Simon Hollinger und die zehnjährige Anna Drechsler mit Wasser angießen. − acMehr zum Thema lesen Sie am Dienstag, 16. Mai, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.