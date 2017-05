Chieming verzeichnet deutliches Plus bei den Übernachtungszahlen

Chieming verzeichnet für das Jahr 2016 sowohl bei den Gäste- als auch bei den Übernachtungszahlen erhebliche Zuwächse. − Foto: Chiemgau Tourismus Chieming verzeichnet für das Jahr 2016 sowohl bei den Gäste- als auch bei den Übernachtungszahlen erhebliche Zuwächse. − Foto: Chiemgau Tourismus



In der Jahreshauptversammlung des Verkehrsvereins Chieming im Gasthof "Oberwirt" haben sich die Mitglieder mehrheitlich für eine Beitragserhöhung von bisher jährlich sechs auf künftig zwölf Euro ausgesprochen. Diese Erhöhung tritt ab 1. Januar 2018 in Kraft, stellte Vorsitzender Heinz Wallner fest.

Touristikleiter Christian Fitzner informierte über die Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen. Chieming verzeichnete demnach für das Jahr 2016 sowohl bei den Gäste- als auch bei den Übernachtungszahlen erhebliche Zuwächse. Konkret lagen die per Meldeschein registrierten Übernachtungen im Jahr 2016 bei 268151, was ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2015 (251894) bedeutet. Auch im Bereich der Gästezahlen hat Fitzner einen Anstieg im Jahresvergleich vermeldet, und zwar in Höhe von 2,5 Prozent. Laut Fitzner reisten im Jahr 2015 insgesamt 46614 Gäste nach Chieming, 2016 waren es 47791. − oh

