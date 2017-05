Ettendorfer Tunnel muss gesperrt werden

Spezielle Fahrzeuge reinigen die Tunnelwände. − Foto: Bauamt Spezielle Fahrzeuge reinigen die Tunnelwände. − Foto: Bauamt



Im Ettendorfer Tunnel werden von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag gegen 5 Uhr wieder die im halbjährigen Turnus notwendigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt. Dazu muss der Tunnel gesperrt werden, teilte das Staatliche Bauamt Traunstein in einer Pressemitteilung mit. Wegen der parallel laufenden Vollsperrung der B304 in Richtung Teisendorf und der Umleitung durch den Ettendorfer Tunnel sind die Reinigungsarbeiten in die Nachtstunden verlegt worden.

Bei der Wartung werden neben den Reinigungsarbeiten an den Tunnelwänden und am Entwässerungssystem auch die umfangreichentechnischen Einrichtungen wie Videoüberwachung, Rauchmelde- und Brandschutzanlagen, Belüftungs- und Notrufanlage im Tunnel kontrolliert und gewartet.

Die Umleitungsstrecke wird durch die automatischen Wechselwegweiser sowie die manuelle Klappbeschilderung ausgewiesen. Sie führt durch das Stadtgebiet über die St2105, die TS46 und die Gemeindeverbindungsstraße zum Anschluss Traunstein-Nord der B304 bei Aiging und umgekehrt. Die Behörde hat alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und angepasste Geschwindigkeit auf der Umleitungsstrecke gebeten. − red