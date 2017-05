Stadtkapelle Trostberg huldigt der Patrona Bavariae

Musikantengruß mit Wallfahrerschals: Frohgelaunte Musikanten der Stadtkapelle Trostberg nahmen auf dem Odeonsplatz in München Aufstellung. − Foto: reh Musikantengruß mit Wallfahrerschals: Frohgelaunte Musikanten der Stadtkapelle Trostberg nahmen auf dem Odeonsplatz in München Aufstellung. − Foto: reh



Maria als Schutzpatronin Bayerns – die Ernennung zur "Patrona Bavariae" durch König Ludwig III. im Kriegsjahr 1917, also vor genau 100 Jahren, wurde in München mit einem großen Glaubensfest gefeiert. Und die Stadtkapelle Trostberg war mittendrin. In einem Sternmarsch begleiteten Musikkapellen die Vertreter aus den einzelnen Diözesen zum Marienplatz, wo der Festgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx und den Bischöfen aus den Diözesen zelebriert wurde.

Die Stadtkapelle Trostberg geleitete den Pilgerzug aus Passau mit Bischof Stefan Oster vom Odeonsplatz zum Festaltar auf dem Marienplatz, wo sich circa 10.000 Menschen eingefunden hatten. Über den Newsletter des Musikbundes Ober- und Niederbayern waren Musikkapellen eingeladen worden, sich für die Teilnahme an dieser Veranstaltung zu bewerben. Die Stadtkapelle Trostberg war mit ausgewählt worden und reiste mit 35 Musikern zu dieser Festlichkeit nach München.

Es galt, ein straffes Tagesprogramm zu absolvieren mit Einteilung um 10 Uhr, Anspielprobe, Durchlaufprobe mit dem Bayerischen Rundfunk, Mittagessen in der Karmelitenkirche, Aufstellen der Prozessionszüge, Abmarsch zum Marienplatz, Vorprogramm und Ankunft der Pilgerzüge und schließlich um 16 Uhr der Messfeier und Marienweihe, musikalisch gestaltet von den Blasmusikkapellen gemeinsam mit Münchner Chören. Zwischendurch war auch ein Platzregen zu ertragen. Aber es zeigte sich wieder einmal, wie viel Engagement und Zuverlässigkeit hier jeder Musiker mitbringt.

In der Live-Übertragung vom Bayerischen Fernsehen waren die Musiker der Stadtkapelle Trostberg immer wieder zu sehen und teilweise sogar groß im Bild.