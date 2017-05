Trachtler des Gauverbandes I pilgern am Sonntag wieder hinauf nach Maria Eck

Die Trachtenvereine aus dem Gauverband I der oberbayerischen Gebirgstrachten-Erhaltungsvereine treffen sich am kommenden Sonntag zum 67. Mal in Siegsdorf, um zur Wallfahrtskirche Maria Eck zu pilgern und dort ihren traditionellen Dank- und Bittgottesdienst zu feiern.

Pünktlich um 9 Uhr setzt sich der Zug, angeführt vom Siegsdorfer Wallfahrerkreuz und der Gaustandarte, auf dem Siegsdorfer Kirchplatz in Bewegung. Entlang der Hauptstraße schließen sich Trachtler aus etwa 100 Vereinen mit ihren Fahnen den Trachtenvereinen der Gemeinde Siegsdorf an, um betend den langen Weg auf den "Ecker Berg" zurückzulegen. Den Gottesdienst, der von der Musikkapelle Nußdorf im Chiemgau gestaltet wird, zelebriert Pfarrer Ernst Kögler aus Bad Feilnbach. Die Wallfahrer werden am Freialtar von den Berchtesgadener Weihnachtsschützen mit donnerndem Salut empfangen.

Die Trachtenwallfahrt des Gauverbandes I zu "Unserer lieben Frau" nach Maria Eck stellt seit 1951 jährlich ein besonderes religiöses Ereignis im Chiemgau dar und ist in den Trachtenvereinen des Gauverbandes I zu einer fest verwurzelten Tradition geworden.