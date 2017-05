Baby brutal geschüttelt: 8 Jahre Haft für 40-Jährigen aus Kolbermoor

Acht Jahre muss der 40-Jährige ins Gefängnis. −Foto: kd Acht Jahre muss der 40-Jährige ins Gefängnis. −Foto: kd



24 Stunden nach einer harmlosen Erklärung für das Schütteltrauma seines damals sechs Monate alten, seither zu hundert Prozent schwerst behinderten Sohns legte der 40-jährige leibliche Vater am Dienstag vor dem Landgericht Traunstein ein volles Geständnis ab.

Bei absoluter Stille im Gerichtssaal erklärte er, der Säugling habe unentwegt geschrien. Da seien ihm die Nerven durchgegangen. Er habe das Baby gepackt und mehrere Male heftig geschüttelt. Die Sechste Strafkammer mit Vorsitzendem Richter Dr. Jürgen Zenkel verhängte am Dienstag wegen gefährlicher wie schwerer Körperverletzung sowie Misshandlung von Schutzbefohlenen eine Freiheitsstrafe von "nur acht Jahren".

"Ich habe die Fassung verloren und ihn geschüttelt"

Am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte erzählt, das Kind sei am Nachmittag des 24. August 2015 gesund und munter auf der Couch gelegen. Er habe draußen eine Zigarette geraucht. Bei der Rückkehr habe das Kind mit halb geöffneten Augen nach Luft geschnappt. Er habe Reanimationsmaßnahmen vorgenommen und den Rettungsdienst angerufen. Gestern korrigierte der 40-Jährige: "Ich war mit dem Kleinen allein. Er hat die ganze Zeit geweint. Ich wollte ihm die Schuhe anziehen, er sträubte sich und schrie weiter. Ich hab ihn gepackt. Sein Kopf fiel nach hinten, dann nach vorne auf meine Nase. Ich habe die Fassung verloren und ihn geschüttelt." − kdMehr zu diesem Thema lesen Sie in der Mittwochsausgabe Ihrer Heimatzeitung.