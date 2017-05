Wallfahrts-Madonna nach zwei Jahren wieder in Ponlach

Abwechselnd trugen die Aktiven der Grassacher Trachtler die Madonnenstatue durch die Stadt und zur Burg hinauf. Die Teilnehmer der Prozession trugen Kerzen, wie das Mädchen ganz links. − Foto: Mühlthaler Abwechselnd trugen die Aktiven der Grassacher Trachtler die Madonnenstatue durch die Stadt und zur Burg hinauf. Die Teilnehmer der Prozession trugen Kerzen, wie das Mädchen ganz links. − Foto: Mühlthaler



In der beginnenden Abenddämmerung begleiteten viele Gläubige am Sonntag in einer Lichterprozession die Rückführung der Wallfahrts-Madonna in die Ponlachkirche. Der Weg begann in der Klosterkirche in Tittmoning, anschließend ging es am Pfarrhaus vorbei bergan in Richtung der Burg und danach direkt zur Ponlachkirche. Stiftsdekan Gerhard Gumpinger begleitete die Prozession mit Gebeten. Trachtler trugen die Madonna den Berg hinauf, und auch einige der Kommunionkinder übernahmen wichtige Aufgaben. Emily beispielsweise durfte das Jesuskind nach oben tragen.

In seiner Predigt erinnerte Professor Peter Schallenberg von der Theologischen Fakultät Paderborn daran, dass es die Aufgabe jedes Christen sei, auf seine eigene Weise und nach dem Vorbild Marias Jesus zu tragen. Er erklärte, wie man im Alltag Ähnliches wie Maria erleben könne, als ihr ein Engel erschienen sei. "Das Wesentlichste im Leben machen wir nicht, das wird uns geschenkt", zitierte Schallenberg aus dem Buch "Einführung in das Christentum" von Joseph Ratzinger, mittlerweile emeritierter Papst Benedikt XVI.

Anschaulich erklärte er, wie viel schöner Geschenke seien, mit denen Beschenkten überrascht werden und die zeigten, dass man aneinander denke. Dasselbe gelte für den Satz "Ich liebe dich". Auch dadurch könne einem Menschen eine Botschaft Gottes geschickt werden, ohne dass wie bei Maria ein Engel auftauche.