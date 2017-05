Wieder Peter-Paul-Markt in Waging, aber kein Adventsmarkt mehr

Früher stand der Viehmarkt im Mittelpunkt als wichtiger Handelsplatz für die Bauern, heute geht es mehr um die Unterhaltung der Menschen, um ein "Event", das in Waging nach wie vor sehr gut angenommen wird. − Foto: Eder Früher stand der Viehmarkt im Mittelpunkt als wichtiger Handelsplatz für die Bauern, heute geht es mehr um die Unterhaltung der Menschen, um ein "Event", das in Waging nach wie vor sehr gut angenommen wird. − Foto: Eder



In Waging am See gibt es ab diesem Jahr wieder den Peter-Paul-Markt, der über Jahrzehnte hinweg zur Waginger Markt-Tradition gehörte. Das hat die neue Vorstandschaft des Gewerbevereins "Waging bewegt" beschlossen. Der Markt wird am Sonntag, 2. Juli, stattfinden. Musikalische Umrahmung, Kinderschminken und Kinderflohmarkt sowie eine weitere Aktion, um die Seestraße zu beleben, werden dafür vorbereitet, wie Karin Wiedemann mitteilte.

Einen Blick zurück vermittelt Franz Patzelt, der rund 30 Jahre Ortsheimatpfleger der Marktgemeinde Waging war. Er hat in seinen Chroniken geforscht und herausgefunden, dass der Peter-Paul-Markt im Jahr 1995 abgeschafft worden war. Grund dafür waren, wie sich auch Karin Wiedemann erinnert, Terminüberschneidungen, nicht zuletzt mit dem damals eingeführten Wirtefest, das inzwischen Marktfest heißt.

Was von "Waging bewegt" dagegen ab sofort nicht mehr betrieben wird, ist der Adventsmarkt. − heMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 17. Mai, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.