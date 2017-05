Ziege läuft Bibelforschern davon und landet im Chemiepark Trostberg

Eine Ziege machte am Dienstag die Trostberger Innenstadt unsicher. −Symbolfoto: dpa Eine Ziege machte am Dienstag die Trostberger Innenstadt unsicher. −Symbolfoto: dpa



Wie eine Groteske klingt der Polizeibericht aus Trostberg (Landkreis Traunstein): Zwei Streifenbesatzungen mussten sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf die Suche nach einer Ziege machen, die offenbar im Stadtgebiet von Trostberg entlaufen war. Trotz mehrerer Hinweise von Passanten und Verkehrsteilnehmern fanden die Beamten das flüchtige Tier nicht. Gegen 10.15 Uhr wurde dann der Polizei gemeldet, dass die Ziege im Werksgelände der Firma AlzChem eingefangen werden konnte.

Die Vorstellung von der Jagd nach einer Ziege, die ausgerechnet zu dem unwirtlichsten Ort weit und breit, den Chemiepark Trostberg, rennt, ist schon reichlich schrullig. Noch bizarrer wird die Geschichte im letzten Absatz der Polizeimeldung: "Letzter Kenntnisstand bei der Polizei ist nun derzeit der, dass das Tier Bibelforschern entlaufen sein soll, die an diesem Tag im Stadtgebiet unterwegs waren. Zunächst konnten diese allerdings nicht mehr angetroffen werden."

Die Polizei drückte dann den Fall "Entlaufene Ziege" dem Bürgerbüro der Stadt Trostberg aufs Auge, weil dieses für Fundtiere in der Stadt zuständig ist. Am Nachmittag sagte Alois Kellner, der Leiter des Bürgerbüros, dass er schon Kontakt mit Tierheim aufgenommen habe. Dieses nehme aber keine Großtiere an. Auch beim Gnadenhof Chiemgau in Sondermoning fragte er nach. Bisher hat er von dort noch keine Rückmeldung bekommen. Dennoch: Im Rathaus wird das arme Tier wohl nicht nächtigen müssen. − luhLesen Sie mehr über die Unterbringung der Ziege und die Ermittlungen darüber : am Mittwoch, 17. Mai, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.