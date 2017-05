"Ein Stück Film" auf der Bühne des ChG

Ihre Eigenproduktion "Ein Stück Film" präsentierte die Theatergruppe der Mittelstufe am Traunsteiner Chiemgau-Gymnasium (ChG). In einer lockeren Szenen-Collage setzte sich die Inszenierung mit dem Thema Film und der Verbindung zum Theater auseinander. Einige Szenen gingen auf die Vorgänge am Set ein, andere spielten mit Film-Zitaten.

Besonders beeindruckte die Zuschauer der Einsatz von Projektionen auf beweglichen weißen Flächen. Der Wechsel zwischen individuellen Charakteren auf der Bühne und starken Gruppenszenen mit chorisch gesprochenen Texten sowie die Abwechslung zwischen humorvollen und tiefgründigen Szenen zogen das Publikum besonders in seinen Bann. Die Verwendung bekannter Filmzitate sprach gleichermaßen das jüngere wie auch das ältere Publikum an. So erreichte eine James-Bond-Szene (Bild) inhaltlich vor allem die älteren Zuschauer, weil sie die Vorspann-Sequenzen kennen. Die jüngeren Zuschauer lachten indes bei der Szene, die das Live-Casting im Fernsehen aufs Korn nimmt. Die Schauspieler waren alle präsent auf der Bühne und arbeiteten in der Gruppe gut zusammen.

Fließende Übergänge, exakte Choreografien und starke Emotionen sowie der spürbare Spaß beim Spielen machten die Aufführung zu einem besonderen Erlebnis. − red