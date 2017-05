Bundesstraße 304 wird vier Wochen lang gesperrt und saniert

Elf Zentimeter tief abgefräst und dann neu asphaltiert wird die Fahrbahn zwischen St. Georgen und Matzing ab 29. Mai. − Foto: Herbert Reichgruber Elf Zentimeter tief abgefräst und dann neu asphaltiert wird die Fahrbahn zwischen St. Georgen und Matzing ab 29. Mai. − Foto: Herbert Reichgruber



Vier Wochen lang wird die Bundesstraße 304 zwischen Matzing und St. Georgen ab 29. Mai komplett gesperrt. Das Straßenbauamt fräst dort die ausgefahrene Fahrbahn ab und asphaltiert diese neu. Der Verkehr wird im Westen weiträumig umgeleitet. Straßenschäden, wie Risse und Unebenheiten, wird das Staatliche Bauamt Traunstein vom südlichen Ortseingang von Matzing bis zum Ortsteil St. Georgen sanieren.

Während der Bauarbeiten wird die Bundesstraße 304 für den Verkehr ab der Einmündung der Robert-Bosch-Straße (Staatsstraße 2096) in Matzing bis zur Einmündung der Werner-von-Siemens-Straße (Kreisstraße TS 42) in St. Georgen voll gesperrt. Der Verkehr in und aus Richtung Traunreut kann sowohl in Matzing über die Staatsstraße 2096 beziehungsweise in St. Georgen über die Kreisstraße TS 42 weiter fließen.

Der Durchgangsverkehr der Bundesstraße wird weiträumig umgeleitet. Die Umleitung beginnt südlich von Altenmarkt über die Staatsstraße 2093 (Chiemseestraße) nach Truchtlaching und von Truchtlaching weiter in Richtung Seebruck zur Staatsstraße 2095 (Traunsteiner Straße) bei Arlaching. Von dort wird der Verkehr über die Staatsstraße 2095 über Ising nach Laimgrub bis zum Kreisverkehr geleitet.

Für den Verkehr aus Richtung Traunstein erfolgt die Umleitung ab der Einmündung der Staatsstraße 2096 in die B304 südlich von Matzing über Sondermoning nach Laimgrub. Für den Ort Matzing und für die Anwesen, die unmittelbar über die Bundesstraße 304 erschlossen sind, wird die Erreichbarkeit während der Bauzeit in Abstimmung mit der bauausführenden Firma gewährleistet, so das Staatliche Bauamt.

Da für die Asphaltierungsarbeiten gute Wetterbedingungen vorhanden sein müssen, können sich die Arbeiten bei schlechtem Wetter verzögern oder verschieben. − hr

Mehr darüber lesen Sie am Mittwoch, 17. Mai, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.