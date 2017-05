Scharfe Granate bei Baggerarbeiten neben Straße gefunden

Rund 40 Zentimeter lang war die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. − Foto: Polizei Rund 40 Zentimeter lang war die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. − Foto: Polizei



Bei bei Baggerarbeiten für einen Abwasserkanal an der Hörgeringer Straße in Siegsdorf-Hörgering (Lkr. Traunstein) wurde am späten Dienstagnachmittag eine rund 40 Zentimeter lange Granate aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Die Baggerarbeiten wurden sofort eingestellt und der Fundort abgesperrt.

Über den Sprengmittelräumdienst aus München wurde vorab abgeklärt, dass die abgeschossene Granate zwar "scharf" ist, aber eine akute Gefahr im Augenblick nicht bestand, so die Polizei. Nachdem der Räumdienst vor Ort war, wurde festgestellt, dass die Granate transportsicher ist und nicht auf dem Baustellengelände gesprengt werden musste.

Der Fundort wurde mit einer Metallsonde auf weitere Kriegsreste überprüft. Die Baustelle konnte nach dem Abtransport der Granate wieder freigegeben werden. − red



Auf dieser Baustelle wurde die Granate gefunden. − Foto: Polizei