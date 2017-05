Gerhard Kotter ist neuer Kreishandwerksmeister

Neuer Chef der Kreishandwerkerschaft ist Gerhard Kotter (Zweiter von rechts). Seine Stellvertreter sind Thomas Aigner (rechts) für den Landkreis Traunstein und Johannes Haas (Zweiter von links) für den Landkreis Berchtesgadener Land. Links der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl. − Foto: awi Neuer Chef der Kreishandwerkerschaft ist Gerhard Kotter (Zweiter von rechts). Seine Stellvertreter sind Thomas Aigner (rechts) für den Landkreis Traunstein und Johannes Haas (Zweiter von links) für den Landkreis Berchtesgadener Land. Links der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl. − Foto: awi



Wechsel an der Spitze der Kreishandwerkerschaft: Neuer Kreishandwerksmeister ist Gerhard Kotter, der auf Peter Eicher folgt. Der Traunsteiner Bäckermeister wurde am Dienstag im Bildungszentrum der Handwerkskammer in Traunstein für die kommenden drei Jahre ohne Gegenstimmen gewählt.

963 Mitglieder in 14 Innungen verzeichnet die Kreishandwerkerschaft Traunstein-Berchtesgadener Land, die sich regional je nach Innung auf die bis zu vier Landkreise Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting und Mühldorf erstreckt. 1892 Lehrlinge waren zum 31. Dezember 2016 in den heimischen Betrieben, die sich in der Kreishandwerkerschaft zusammengeschlossen haben, beschäftigt. Während in der effektiven Zahl der Betriebe ein Rückgang zu verzeichnen war, stieg die Zahl der Auszubildenden deutlich an.



Nach 18 Jahren an der Spitze der Kreishandwerkerschaft ist Schluss. Für seine Verdienste wurde Peter Eicher zum Ehren-Kreishandwerksmeister ernannt. − Foto: awi



Breiten Raum nahmen die Neuwahlen der Vorstandschaft ein. Der bisherige Kreishandwerksmeister, Peter Eicher aus Inzell, stellte sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl. Für ihn wurde sein bisheriger Stellvertreter, Bäckermeister Gerhard Kotter, neu ins Ehrenamt gewählt. Dessen Stellvertreter für den Landkreis Traunstein ist neu Thomas Aigner aus Fridolfing. Für das Berchtesgadener Land ist dies wie bisher Schreinermeister Johannes Haas aus Bad Reichenhall.

Der scheidende Kreishandwerksmeister Peter Eicher aus Inzell wurde zum Ehren-Kreishandwerksmeister ernannt. Sein Nachfolger Gerhard Kotter sagte, man zeichne eine Persönlichkeit aus, die das Handwerk in ganz Südostbayern mitgeprägt habe. Eicher habe als erfolgreicher Betriebsinhaber einer handwerklich-traditionellen Metzgerei bei der Kommunal- bis hin zur Bundespolitik Gehör gefunden. "Du hast Außergewöhnliches geleistet", würdigte Kotter das Engagement Eichers, der in der Metzger-Innung bereits im Jahr 1979 ein Ehrenamt übernommen hat und später zum Ehrenobermeister der Innung ernannt wurde. 1999 wurde der Inzeller zum Kreishandwerksmeister gewählt, seit 2009 ist er auch Mitglied des Vorstands der Handwerkskammer für München und Oberbayern. 2014 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 18. Mai in der Heimatzeitung.