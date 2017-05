Der Zirkus als Sprungbrett: So kam Rosa Blank nach Simbabwe

Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1958 oder 1859 und zeigt die junge Rosa Blank in ihrer Zeit als Schneiderin beim Circus Krone zusammen mit einigen Tänzerinnen des Zirkus-Balletts. − Foto: privat Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1958 oder 1859 und zeigt die junge Rosa Blank in ihrer Zeit als Schneiderin beim Circus Krone zusammen mit einigen Tänzerinnen des Zirkus-Balletts. − Foto: privat



Wieder ist ein Zwölf-Meter-Container von Freimann in der Pfarrei Otting in Richtung Afrika, konkret nach Simbabwe, geschickt worden. Fleißige Helfer hatten den Container bis ins letzte Eckchen mit Hilfsgütern beladen, die die Menschen in der Umgebung des "Joseph’s House" in der Hauptstadt Harare dringend zum Leben brauchen.

Schon seit 26 Jahren läuft die Simbabwe-Hilfe, jedes Jahr werden etliche Container nach Afrika geschickt. Das alles wäre nicht möglich, betont Rosa Blank in aller Bescheidenheit, würden nicht so viele Menschen mithelfen: mit Sach- und Geldspenden, die aus ganz Deutschland kommen, bei der Organisation, beim Einlagern und später beim Einräumen all der vielen Kartons.

In diesen Tagen gingen die Gedanken von Rosa Blank, die im März ihren 80. Geburtstag feierte, aus gegebenem Anlass weit zurück in die Vergangenheit – gastierte doch der Circus Krone in der Region. Und dieser Zirkus warletztlich ihr Sprungbrett hinaus in die weite Welt´. Die gelernte Schneiderin bekam von einer Bekannten den Tipp, dass der Zirkus eine Schneiderstelle ausgeschrieben habe. Postwendend bewarb sie sich.

Knapp zwei Jahre war sie beim Zirkus in ihrem Lehrberuf tätig – "die schönste Zeit meines Lebens", wie Rosa Blank im Rückblick schwärmt. Mit dem Zirkus war sie in ganz Europa unterwegs, und aufgrund dieser Erfahrungen und Kontakte schaffte sie es schließlich 1963 in das damalige Südrhodesien in Afrika zu kommen.