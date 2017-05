Schwester Doris und das Jubiläumsbier für Tittmoning

Schwester Doris Engelhard ist Braumeisterin in Mallersdorf. Ihr Konterfei lacht Biertrinkern auch von den Flaschen entgegen. − Foto: Kloster Schwester Doris Engelhard ist Braumeisterin in Mallersdorf. Ihr Konterfei lacht Biertrinkern auch von den Flaschen entgegen. − Foto: Kloster



Was wäre ein Fest ohne gutes Bier? Für die Feierlichkeiten zur 300-Jahr-Jubiläum der Ponlachkirche und die in diesem Rahmen stattfindende "Woche der Glaubenserneuerung" durfte es ein ganz besonderes sein: Das würzige Jubiläumsbier aus der Klosterbrauerei Mallersdorf.

Dieses liegt im Herzen zwischen Regensburg und Landshut, Ingolstadt und Straubing. Hier wurde das Mallersdorfer Jubiläumsbier 2009 für die 900-Jahrfeier des Klosters zum ersten Mal gebraut. Es ist kupferfarben, hat 12,8 Prozent Stammwürze und besteht zu 25 Prozent ausMünchner Malz. Zwei bis drei Mal jährlich wird es in der kleinen Klosterbrauerei seither angesetzt, zusätzlich zu den rund 3000 Hektolitern hellem Vollbier und 800 Hektolitern Limonade. So geschehen im vergangenen Jahr zu den "500 Jahren Reinheitsgebot" und vor sechs Wochen für die Festwoche rund um die 300-Jahrfeier der Ponlachkirche in Tittmoning.

Einzigartig ist das Mallersdorfer Jubiläumsbier nicht allein wegen seiner Seltenheit, sondern vielmehr wegen seiner Braumeisterin. Im niederbayerischen Kloster Mallersdorf lebt und arbeitet die letzte aktive bierbrauende Nonne Deutschlands. Mit 16 Jahren trat Schwester Doris Engelhard (68) in das Kloster der Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie ein. 1966 fing sie an, den Beruf der Brauerin zu erlernen und absolvierte nach der Lehre ihre Gesellenprüfung. Als einzige Frau in einem männerdominierten Beruf legte Schwester Doris 1975 ihre Meisterprüfung an der Ulmer Brauereifachschule ab.

Die Verbindung zur Klosterbrauerei Mallersdorf stellte für Tittmoning Stiftsdekan Gerhard Gumpinger her. Zwei seiner Pfarrhaushälterinnen waren einst aus diesem Kloster. Daher sei "die Verbindung zum Mutterhaus immer da gewesen", erklärte Pfarrer Gumpinger im Vorfeld zur "Woche der Glaubenserneuerung". − endMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 18. Mai, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.