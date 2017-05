Immer mehr kleine Waffenscheine im Landkreis

"Im Landkreis Traunstein lässt es sich sehr sicher leben": Leitender Polizeidirektor Harald Pickert (von links), Polizeipräsident Robert Kopp, Landrat Siegfried Walch und Andreas Knott, Leiter der Landratsamts-Abteilung Sicherheit und Ordnung. − Foto: vew "Im Landkreis Traunstein lässt es sich sehr sicher leben": Leitender Polizeidirektor Harald Pickert (von links), Polizeipräsident Robert Kopp, Landrat Siegfried Walch und Andreas Knott, Leiter der Landratsamts-Abteilung Sicherheit und Ordnung. − Foto: vew



Kleine Waffenscheine sind – besonders bei Männern – im Landkreis gefragt wie nie. Gleich 620 solcher Karten, die den Besitzer berechtigt, eine Reiz- oder Schreckschusswaffe zu tragen, stellte das Landratsamt Traunstein im vergangenen Jahr aus. Dies kommt fast einer Versechsfachung gegenüber 2015 gleich. 510 Scheine gingen an Männer, lediglich 149 an Frauen. Mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl vieler Bürger scheint es nicht zum Besten zu stehen.

Dem widersprachen Polizeipräsident Robert Kopp und Landrat Siegfried Walch beim jährlichen Sicherheitsgespräch, das am Mittwoch im Landratsamt stattfand. Ihr Fazit: Im Landkreis Traunstein lässt es sich sehr sicher leben. Für den Polizeichef ist es aber beunruhigend, "wenn der Bürger das Gefühl hat, sich bewaffnen zu müssen". Schwer nachzuvollziehen für Kopp, denn der Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik 2016 für den Landkreis zeige ein erfreuliches Bild, "mit Licht und Schatten", wie er es formulierte.

6637 Straftaten registrierte das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Süd im vergangenen Jahr für den Landkreis Traunstein, im Vergleich zu 2015 ein Anstieg von 311 Straftaten. "Diese Zahl ist jedoch sehr vorzeigbar, da es sich um den zweitniedrigsten Wert seit 2009 handelt", wie der Polizeipräsident betonte. Zudem sei die Aufklärungsquote gestiegen und liege bei mittlerweile 63,9 Prozent – zwei von drei Straftaten im Landkreis werden aufgeklärt.

Warum jedoch die größer werdende Schere zwischen objektiv positiver Sicherheitslage im Landkreis und dem subjektiven Unsicherheitsgefühl vieler Landkreisbürger rührt, das führen Kopp und Walch auch auf die verstärke Zuwanderung in den vergangenen Jahren in den Landkreis zurück. Damit einher ging auch ein Anstieg der Fälle von Gewaltkriminalität. Dennoch seien die Zahlen nicht alarmierend hoch. "Aber: Jede Straftat ist eine zu viel", wie Kopp sagte. In 300 Fällen wurden Zuwanderer im vergangenen Jahr verdächtigt, in eine Straftat verwickelt zu sein. Dabei überwiegen so genannte Rohheitsdelikte, unter die etwa Körperverletzungen fallen, mit 141 Verdachtsfällen, gefolgt von Diebstählen in 35 und Drogendelikten in 20 Fällen.

Der Polizeipräsident machte jedoch in diesem Zusammenhang klar, dass die meisten Straftaten Zuwanderer untereinander begehen – Tatortschwerpunkt seien dabei in der Regel die Gemeinschaftsunterkünfte. "Wenn ständig vor einer Asylbewerberunterkunft die Polizei vorfährt, ruft das sicherlich bei manchem Bürger Unwohlsein hervor", sagte Kopp; jedoch versuche man sehr niedrigschwellig einzuschreiten, um Straftaten gar nicht erst passieren zu lassen. Auch sei bei Rauschgiftdelikten kein Anstieg im Zusammenhang mit Zuwanderern zu erkennen, da lediglich in 20 der insgesamt 475 im Landkreis registrierten Fälle Zuwanderer verdächtig waren. - vew

