Drachenflieger bei Landeanflug tödlich verunglückt

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr stieß ein 53-jähriger Mann aus dem südlichen Chiemgau mit seinem Hängegleiter beim Landeanflug gegen eine Hauswand in Marquartstein im Landkreis Traunstein und verstarb noch unmittelbar an der Absturzstelle, wie die Polizei berichtet.

Zeugen zufolge startete der Mann von der Hochplatte aus zu einem etwa 45-minütigen Flug. Beim Landeanflug auf den Landeplatz Marquartstein-Piesenhausen driftete das Fluggerät nach rechts ab und flog unkontrolliert in Richtung bebautes Gebiet, wo es im weiteren Verlauf an einer Hauswand aufprallte. Als Unfallursache wird von einem Flugfehler ausgegangen. -red